《失樂園》首週破217萬 觀眾揭童年創傷：有被理解的感覺

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《失樂園》上映後後座力持續延燒，首週票房突破217萬元，不只掀起社群熱議，還有觀眾看完後當場哽咽分享埋藏30年的生命故事，直言：「終於有人把我們的日常拍出來了。」

洪君昊談《失樂園》角色黑化關鍵。（冬候鳥電影、文策院提供）

年僅11歲的洪君昊在片中飾演飽受性霸凌的院童蕭治和，他認為角色之所以逐漸走向黑暗，不是因為天生邪惡，而是因為曾經拼命求救，卻沒有人願意伸手拉他一把。「如果他遇到的是仁興哥（范少勳角色）那樣的社工，人生可能完全不一樣。」

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飾演「惡霸少年」大熊的陳俞諺，也因演技太過真實被觀眾恨得牙癢癢，但他希望大家別只看到角色表面，「這些孩子真正需要的不是同情，而是理解。」李夢苡樺則透露，映後許多社工主動向她道謝，讓她深刻感受到作品的力量。「如果有人因為電影而感受到被看見、被理解，那一切都值得了。」

《失樂園》由《火神的眼淚》導演蔡銀娟執導，取材自真實社會議題，描繪育幼院孩子、社工以及年滿18歲被迫離院的少年，如何在現實夾縫中掙扎求生。

《失樂園》真實到讓不少社工感同身受。（冬候鳥電影、文策院提供）

有社工看完電影後感嘆：「很多人根本不知道我們每天在面對什麼。」甚至有第一線工作者坦言，電影把長年壓抑的情緒全都攤開來，讓他們第一次有被理解的感覺。更有觀眾分享，自己曾在破碎家庭中長大，看著片中的孩子一步步走向黑暗，彷彿看見過去的自己，「很多時候不是人想變壞，而是根本沒有退路。」

蔡銀娟透露，近期收到大量私訊詢問：「看完電影後，我們到底能做什麼？」她認為，除了捐款與物資，更重要的是支持育幼院聘請足夠的社工與生輔員。「如果第一線人力長期不足，孩子們很難獲得穩定陪伴。」希望觀眾從理解開始，進一步思考如何參與改變。

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