BL劇驚見高難度水下「蜘蛛人吻」 男星耳壓失控急求助

歌手黃霆睿出席獻唱戲劇插曲《海的盡頭沒有燈塔》。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太，以及陳彥旭、郭大睿昨和數百位粉絲參與《向流星許願的我們》Final Wish終映會，搶先觀賞大結局。現場除了首度公開獨家彩蛋外，特別演出的吳岳擎、余晉驚喜現身力挺，歌手「Ray」黃霆睿更獻唱劇中歌曲《海的盡頭沒有燈塔》，療癒嗓音掀起全場歡呼。

各務孝太（左起）、余杰恩、初孟軒、鍾岳軒、郭大睿、陳彥旭出席《向流星許願的我們》Final Wish終映會。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

終映會上，「流星四少」鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太實現粉絲敲碗已久的願望，帶來雙人熱舞與首度合體獻唱，誠意滿滿的演出瞬間炒熱全場氣氛。三組CP在遊戲環節甜度爆表，其中余杰恩與各務孝太接連落敗，不僅接受長達41秒的親密懲罰，還「交換角色」重現劇中經典告白橋段，引發全場尖叫。

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吳岳擎（右）、余晉驚喜現身終映會，久違同框掀粉絲回憶殺，默契依舊。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

「隨機舞蹈挑戰」環節則由吳岳擎、余晉以及導演與製作人擔任評審，三組CP輪番上陣，動感十足的表現讓台下觀眾直呼「太會了！」。壓軸的「寫給彼此的信」環節中，六位主演分享拍攝回憶與對彼此的感謝，也流露對作品完結的不捨。鍾岳軒唸信時更一度哽咽表示：「感謝劇組給我這個機會，讓我知道自己的價值，也讓我成長了很多。」真摯告白感動全場。

初孟軒（左）、鍾岳軒在《向流星許願的我們》挑戰高難度水下拍攝「蜘蛛人吻」。（有意思國際傳媒、犢影制作提供）

《向流星許願的我們》「皓永CP」鍾岳軒與初孟軒的高難度水下戲成為討論焦點。鍾岳軒表示，拍攝落海戲時，因角色必須呈現失去求生意志的狀態，加上體重不足，劇組改以增加鉛塊協助下沉，沒想到下沉速度過快，導致耳壓劇烈上升，讓他一度向現場陪同的專業教練求助。

他形容上岸後鼻腔進水的狀況「像卡通大象」，驚險之餘仍完成拍攝。另一場特寫戲則在8至10米深的水域進行，他得在無裝備狀態下獨自下潛並放開救援繩，回想起當時感受，他直言彷彿「被孤獨吞沒」般沉入深海，也因此更貼近角色當時的心境。

初孟軒透露，兩人在拍攝前皆有考取浮潛與水肺一階證照，並進行閉氣與水下動作訓練，希望在水中呈現更自然的狀態。不過他坦言，實際拍攝需同時兼顧表演情緒、鏡位與安全控制，有時一個畫面必須反覆多次下水，體力消耗遠超預期，其中在無面鏡狀態下詮釋「窒息戲」更是最大挑戰，也因無法預測水下狀況而格外緊張。談及讓全場驚豔的水下「蜘蛛人吻」場景，初孟軒表示，實際拍攝並不如畫面浪漫，因海流與浮力影響，兩人常被沖散或偏離角度，需不斷重拍與調整，但也讓成品更顯珍貴。

此外，劇組驚喜宣布，將於6月14日在嘉義文化創意產業園區舉辦「Wishes Come True座談簽書會」，結合戲劇交流與地方文化空間，打造屬於《向流星許願的我們》的限定聚會。

《向流星許願的我們》最終回將於本週四晚間8點在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。全劇共12集。

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