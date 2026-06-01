《王室死對頭》女童戲分遭全刪...「9句台詞沒了」母揭真相

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《我的王室死對頭》近期收視率狂飆，許楠儁與林知衍的感情線成為觀眾熱議焦點，沒想到戲外意外爆出「隱藏版角色」從頭到尾都沒能與觀眾見面。

童星李書貞（右）在《我的王室死對頭》飾演蔡書安的童年時期，無奈畫面全被砍。（翻攝自IG，合成圖）

童星李書貞（이서정）原本在劇中飾演車世界相親對象蔡書安飾演的「毛泰姬」童年時期，甚至早已通過試鏡、完成拍攝，還為了角色苦練9句台詞。但就在正式播出前，製作單位因篇幅超量，決定將相關劇情全部刪除，等同角色故事線直接消失。

請繼續往下閱讀...

消息曝光後，不少劇迷相當驚訝，因為劇中毛泰姬的存在感本就不算高，如今才知道原來還有一段童年背景故事未播出。李書貞的母親也在社群平台坦言，看到辛苦拍攝的畫面無法播出，心裡難免遺憾，但她選擇把這次經歷視為寶貴養分。

她感性表示，努力不一定都能留下成果，但挑戰的過程與現場經驗，才是孩子最大的收穫。從背台詞、站上片場，到面對鏡頭演戲，這些回憶誰也剪不掉。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言替小童星打氣，「這就是演藝圈的現實」、「至少已經完成拍攝很厲害了」、「未播出的戲分最可惜」、「希望以後有機會看到導演版」。也有人好奇，被刪掉的毛泰姬故事線究竟藏了什麼秘密，是否會影響後續劇情發展，再度掀起討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法