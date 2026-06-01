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娛樂 最新消息

馬力歐自曝求子艱辛 40幾歲首驗精蟲遭判「狀況不好」

公視《哈！真相大白了》（左起）林葉亭、馬力歐、賴慧如同上節目。（公視提供）公視《哈！真相大白了》（左起）林葉亭、馬力歐、賴慧如同上節目。（公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由哈林（庾澄慶）主持的公視益智節目《哈！真相大白了》，明（2）晚9時將播出最新一集。節目邀請藝人馬力歐、林葉亭、賴慧如、阮丹青，以及主持人李健光、時尚達人李佑群等人同場競猜。本集節目拋出健康議題「男性也需要像女性一樣『進補調體質』才備孕」，引發全場來賓激烈討論。其中，去年剛以53歲高齡與妻子迎來第二胎的馬力歐，大方分享自身的求子經驗，而鐵齒不信的林葉亭則因答錯導致分數慘烈墊底，氣到當場對馬力歐動腳開踢。

公視《哈！真相大白了》馬力歐答對（左3）得意繞場，林葉亭答錯大驚（右2）。其他參賽者分別為李佑群、李健光、賴慧如、阮丹青（左1、左2、左4、右1）。（公視提供）公視《哈！真相大白了》馬力歐答對（左3）得意繞場，林葉亭答錯大驚（右2）。其他參賽者分別為李佑群、李健光、賴慧如、阮丹青（左1、左2、左4、右1）。（公視提供）

面對男方備孕是否需要調體質的題目，馬力歐、賴慧如、李健光與李佑群皆投下「○」贊成票，林葉亭與阮丹青則選擇「╳」。哈林在現場好奇發問：「大家都說女生要懷孕了要補一下，男生要不要啊？」

去年剛喜迎二寶的馬力歐隨即以過來人身份解釋，自己第一胎是自然懷孕，第二胎則是靠醫學輔助做試管嬰兒。當哈林追問「試管也要調整體質嗎」，馬力歐強調精蟲的健康度至關重要，並透露：「當時有年紀40幾歲，我們第一次去精蟲檢驗，醫師說你因為年紀的關係、疲累，所以狀況可能不是很好，希望你回去要做調整。」證實男方調理身體的必要性。

哈林庾澄慶（左3）主持公視《哈！真相大白了》邀（左起1、2）林葉亭、賴慧如，與（右起3、2、1）阮丹青、馬力歐、李佑群、（前）李健光同上節目。（公視提供）哈林庾澄慶（左3）主持公視《哈！真相大白了》邀（左起1、2）林葉亭、賴慧如，與（右起3、2、1）阮丹青、馬力歐、李佑群、（前）李健光同上節目。（公視提供）

反觀選擇「╳」的林葉亭則持不同意見，認為這純粹偏向生活習慣與運動作息，並表示：「我不覺得他們要吃什麼東西才有那個精蟲數。」她更自信強調，女生是因為要讓子宮有環境可以著床、讓小朋友成長，還自豪直呼「我有生兩個了」。然而答案揭曉為「○」，狠狠打臉林葉亭的觀點。節目顧問、中醫師詹博恩解釋，備孕時男女雙方都必須將身體準備好，男性的精蟲活動度、數量或DNA，皆與作息、飲食和體質息息相關。詹醫師進一步分析，調理身體終究得看個人體質：「身體虛的人會用補的，身體偏濕偏熱就要用清的或瀉的，調體質的確是男女都需要做的事情。」

這番言論讓哈林忍不住感嘆：「為什麼醫生從來沒有跟男生講這些事？」詹醫師也補充，大眾普遍存有「懷孕是女性責任」的迷思，但若遇上難受孕的情況，通常會請男方一同看診，除了給予女方生活作息上的體貼與輔助，男性的體質調理同樣也是關鍵。有趣的是，經過幾輪激烈的答題後，林葉亭的分數竟然慘烈「掛零」。眼見大姐大成績吃鴨蛋，坐在一旁的馬力歐一時間沒忍住當場仰天大笑。

馬力歐的笑聲瞬間點燃林葉亭的怒火，她氣呼呼地直接伸腳狠踢馬力歐，逼得馬力歐快閃狂躲。主持人哈林見狀非但沒制止，還當起調停人笑虧馬力歐：「你還真的笑她了！」眼看場面險些失控，求生欲極強的馬力歐趕緊對著鏡頭澄清並求饒：「我們還是要尊敬她，她是我前輩大姐！」笑翻全場。《哈！真相大白了》於公視每週一至三晚間9時首播，播出後亦會上架公視＋平台。

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