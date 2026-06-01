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一覺起床就能看到周渝民神顏！喻虹淵揭「不婚禮、不二胎」真正原因

〔記者蕭方綺／台北報導〕喻虹淵2015年11月和「仔仔」周渝民低調登記結婚，婚後就息影至今，今年宣布復出，她今罕出面受訪談結婚11年的感受與生活。被問到一起床就能看到仔仔的臉，是怎樣的心情？她哈哈大笑反問：「該不會以為他起床時，就是頭髮set好的模樣吧？」畢竟男神總給人香香的形象，應該不會太糟，她聽聞後形容仔仔「大概就是沐浴乳的味道」，意指味道頗乾淨啦。

喻虹淵復出，狀態極好。（青春期影視提供）喻虹淵復出，狀態極好。（青春期影視提供）

然而結婚超過十年，依舊有嫁給男神的怦然心動感？她稱自己不是外貌協會，「我不是因為他的長相喜歡他，但朋友都會跟我說『妳有點凡爾賽喔，他明明就長很帥』。剛好我喜歡他，他剛好長很帥，而且他很有才華好嗎？」一番言論就是為老公的才華點個讚。

至於夫妻倆看來都不愛放閃，喻虹淵表示仔仔偶爾會嫌她拍得不夠好看，認為她拍風景照比拍人像好看，還曾吐槽：「妳很會自拍，怎麼不太會拍別人？」因此照片發出去前都會先給他過目，大多得到仔仔回「不要PO，謝謝」，只是仔仔說歸說，但其實很會拍人，喻虹淵誇誇：「他拍人很厲害，可以把我拍到170公分。」

喻虹淵誇仔仔很會拍她，常把160的她拍成170，但這張是攝影師拍的不是仔仔。（青春期影視提供）喻虹淵誇仔仔很會拍她，常把160的她拍成170，但這張是攝影師拍的不是仔仔。（青春期影視提供）

而雙子座的仔仔做過最浪漫的事，喻虹淵稱是手寫卡片，去年母親節他給了張手寫卡，內容是「喻女士，感謝妳為這個家的付出」，至於有沒有寫「我愛妳」？她笑說自己忘了，「其實真的很久沒聽到我愛你了，我們平常不太講這個，但跟小孩每天都會說愛你。」

而兩人結婚至今都沒辦婚禮，主要是因為喻虹淵沒有憧憬過，「我不想辦婚禮，因為要招呼太多人，感覺很累。如果真的辦，我會希望每個來的朋友都能照顧到。」仔仔相當尊重她的想法，甚至曾問過她會不會有一天後悔沒辦婚禮，但她至今仍不後悔。

喻虹淵只有在結婚三週年，也就是2018年時po過她和周渝民的婚紗照來放閃。（翻攝自臉書）喻虹淵只有在結婚三週年，也就是2018年時po過她和周渝民的婚紗照來放閃。（翻攝自臉書）

不過兩人還是有拍婚紗照，原因是喻虹淵的爸爸曾對她說：「婚禮也不辦，結婚這麼草率，總要拍個照片讓我放在床邊吧。」她講到此，打趣稱「爸爸比我還有儀式感」。

至於是否考慮生第二胎，喻虹淵坦言在女兒3歲時她就已決定不再生。真正原因其實是她帶小孩太累了，「我做事情都想做到最好，如果再生一個，我就要再退出一次演藝圈，好像又錯過一個timing，不想再重來一次。」

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