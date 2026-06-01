自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

混血男神爆國小演過布袋戲 後場「吹嗩吶、敲鑼打鼓」樣樣精通

第37屆傳藝金曲獎來了，鳳小岳出任宣傳大使。（三立提供）第37屆傳藝金曲獎來了，鳳小岳出任宣傳大使。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《傳藝金曲獎》邁入第37屆，將於2026年6月30日公布入圍名單，頒獎典禮在8月22日盛大登場。今年的主題定為「境界_Login漫遊37」，以「境界」與「Login」作為核心概念。

「境界」象徵每位藝術創作者窮盡一生追尋的理想，也是傳統藝術歷經歲月淬鍊後所抵達的高度。「境界，是終點也是起點」，既是難以觸及的目標，更是無邊無際的探索旅程與自我超越；而「Login」則象徵著邀請大眾登入這場浩瀚的藝術宇宙，在傳統與當代交織之間，展開一場沉浸式的文化漫遊。

鳳小岳出任第37屆傳藝金曲獎大使，自曝童年大玩布袋戲「後場吹嗩吶、敲鑼打鼓」。（三立提供）鳳小岳出任第37屆傳藝金曲獎大使，自曝童年大玩布袋戲「後場吹嗩吶、敲鑼打鼓」。（三立提供）

本屆典禮由三立電視台製播，為完整呈現「境界_Login漫遊37」主題精神，特別邀請影視歌、舞台劇四棲藝人鳳小岳擔任宣傳大使，以其獨特的藝術氣質與跨界視野，引領觀眾一同漫遊傳統藝術所構築的「境界」。對於接下此次邀約，鳳小岳坦言第一時間其實相當驚喜，也認為這是一份新鮮又特別的任務；而這次與《傳藝金曲獎》的合作，也讓他再次回想起自己童年與傳統藝術的深刻連結。

鳳小岳分享，自己從小便曾接觸南管，甚至在國小時期參與布袋戲演出，不僅站過前台，也曾在後場吹嗩吶、敲鑼打鼓。「那段時間其實很辛苦也很快樂，有時間就跟隨李天祿大師的後代老師們學習，不只是技藝訓練，更是一種文化洗禮但也是非常美好的回憶。」這些深刻的童年印記，不僅成為他日後創作的重要養分，也呼應了本屆「境界，是終點也是起點」的核心精神。

多年來持續跨界創作的鳳小岳 ，此次以宣傳大使身分「Login」傳藝領域，也希望透過自身影響力，讓更多人重新認識傳統藝術之美。他觀察到，在全球化影響下，現代社會的文化樣貌逐漸趨同，「很多地方看起來越來越像」，因此傳統藝術更顯珍貴，也成為當代最需要被重新看見的重要文化精神來源。

他也提到，這份對藝術境界的追求深受家庭影響，從小母親便鼓勵他保持對生活的好奇心，讓他體悟「過生活本身就是一種藝術」，也因此更相信傳統藝術與自然、人文及生活息息相關，透過藝術不僅能理解文化，也能延伸想像力。因此他呼籲大眾多花時間與傳藝共同漫遊，讓文化不只停留在記憶的終點，更能融入現代生活之中，成為探索未來的重要文化起點。第37屆《傳藝金曲獎》頒獎典禮將於2026年8月22日於臺灣戲曲中心大表演廳盛大登場，下午5點半為傳藝大道、晚間7點頒獎典禮。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中