混血男神爆國小演過布袋戲 後場「吹嗩吶、敲鑼打鼓」樣樣精通

第37屆傳藝金曲獎來了，鳳小岳出任宣傳大使。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《傳藝金曲獎》邁入第37屆，將於2026年6月30日公布入圍名單，頒獎典禮在8月22日盛大登場。今年的主題定為「境界_Login漫遊37」，以「境界」與「Login」作為核心概念。

「境界」象徵每位藝術創作者窮盡一生追尋的理想，也是傳統藝術歷經歲月淬鍊後所抵達的高度。「境界，是終點也是起點」，既是難以觸及的目標，更是無邊無際的探索旅程與自我超越；而「Login」則象徵著邀請大眾登入這場浩瀚的藝術宇宙，在傳統與當代交織之間，展開一場沉浸式的文化漫遊。

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鳳小岳出任第37屆傳藝金曲獎大使，自曝童年大玩布袋戲「後場吹嗩吶、敲鑼打鼓」。（三立提供）

本屆典禮由三立電視台製播，為完整呈現「境界_Login漫遊37」主題精神，特別邀請影視歌、舞台劇四棲藝人鳳小岳擔任宣傳大使，以其獨特的藝術氣質與跨界視野，引領觀眾一同漫遊傳統藝術所構築的「境界」。對於接下此次邀約，鳳小岳坦言第一時間其實相當驚喜，也認為這是一份新鮮又特別的任務；而這次與《傳藝金曲獎》的合作，也讓他再次回想起自己童年與傳統藝術的深刻連結。

鳳小岳分享，自己從小便曾接觸南管，甚至在國小時期參與布袋戲演出，不僅站過前台，也曾在後場吹嗩吶、敲鑼打鼓。「那段時間其實很辛苦也很快樂，有時間就跟隨李天祿大師的後代老師們學習，不只是技藝訓練，更是一種文化洗禮但也是非常美好的回憶。」這些深刻的童年印記，不僅成為他日後創作的重要養分，也呼應了本屆「境界，是終點也是起點」的核心精神。

多年來持續跨界創作的鳳小岳 ，此次以宣傳大使身分「Login」傳藝領域，也希望透過自身影響力，讓更多人重新認識傳統藝術之美。他觀察到，在全球化影響下，現代社會的文化樣貌逐漸趨同，「很多地方看起來越來越像」，因此傳統藝術更顯珍貴，也成為當代最需要被重新看見的重要文化精神來源。

他也提到，這份對藝術境界的追求深受家庭影響，從小母親便鼓勵他保持對生活的好奇心，讓他體悟「過生活本身就是一種藝術」，也因此更相信傳統藝術與自然、人文及生活息息相關，透過藝術不僅能理解文化，也能延伸想像力。因此他呼籲大眾多花時間與傳藝共同漫遊，讓文化不只停留在記憶的終點，更能融入現代生活之中，成為探索未來的重要文化起點。第37屆《傳藝金曲獎》頒獎典禮將於2026年8月22日於臺灣戲曲中心大表演廳盛大登場，下午5點半為傳藝大道、晚間7點頒獎典禮。

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