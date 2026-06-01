《紐時》記者遭中國驅逐出境 涉台報導踩紅線？

中國外交部發言人林劍。（路透）

〔娛樂頻道／綜合報導〕《紐約時報》駐中記者王月眉（Vivian Wang）日前遭中國官方驅逐出境，引發國際媒體高度關注。《紐約時報》認為，此舉是北京政府打壓挑戰中國國家主席習近平威權敘事的最新案例。不過，中國大陸外交部1日則強硬反擊，指稱王月眉在中國採訪期間曾有「騙訪紀錄」，並批評《紐約時報》在涉台議題上多次違反一個中國原則。

中國外交部發言人林劍在例行記者會上表示，王月眉於中國常駐期間存在確鑿的違規採訪行為，已違反《外國常駐新聞機構和外國記者採訪條例》，因此相關部門依法作出處理。

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不過，林劍隨後將矛頭指向《紐約時報》的涉台報導，批評該報長期為台灣當局散布「台獨分裂謬論」提供平台。

林劍指出，《紐約時報》曾公開將中國台灣地區稱為「國家」，嚴重違反一個中國原則以及中美三個聯合公報精神，向台獨勢力發出錯誤訊號，中方對此堅決反對。

《紐約時報》記者王月眉（Vivian Wang）遭驅逐出境。（美聯社）

他強調，《紐約時報》應該正視相關問題並加以改正，而非持續堅持錯誤立場。

除了回應記者遭驅逐事件外，林劍也將話題延伸至中美媒體關係。他表示，中方注意到美國近年以所謂「對等原則」為由，對在美合法工作的中國官媒記者進行政治打壓，尤其是新華社記者受到不公平待遇，中方對此表達強烈不滿。

林劍指出，中美媒體爭議的來龍去脈十分清楚，問題根源在於美方率先將媒體問題政治化。他表示，中國近年持續為外國記者赴華採訪提供便利，也向不少美國媒體記者核發簽證，但中國記者申請赴美採訪時卻經常遭遇限制。

林劍呼籲，美方應落實雙方先前就媒體問題所達成的共識，以實際行動保障中國記者在美國正常採訪、工作與生活的合法權益。

此次《紐約時報》駐中記者遭驅逐事件，再度引發外界對中國新聞自由與外媒採訪環境的討論，也讓中美之間原本敏感的媒體與言論議題持續升溫。

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