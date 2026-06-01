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娛樂 日韓

XG才登道奇開球 前製作人驚爆吸毒遭判刑 同日大咖歌手認罪

日本女團「XG」今（1）擔任道奇隊開球嘉賓。（美聯社）日本女團「XG」今（1）擔任道奇隊開球嘉賓。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本人氣女團XG今（1）日受邀擔任洛杉磯道奇隊開球嘉賓，由隊長JURIN代表投出開球，並由日籍強投佐佐木朗希擔任捕手接球，成為話題焦點。然而就在同一天，日本娛樂圈卻接連爆出毒品案件，不僅曾一手打造XG出道的前製作人SIMON遭法院判刑，日本音樂組合Def Tech成員Micro也在法庭上承認持有大麻及吸食古柯鹼，震驚各界。

現年40歲的SIMON（本名酒井じゅんほ），涉嫌於今年2月在名古屋市一間飯店內吸食古柯鹼，遭依違反《麻藥取締法》起訴。上月開庭時，他已坦承所有犯行，並向法官表示未來絕不再碰毒品。

栽培XG出道的前製作人SIMON因吸食古柯鹼遭判刑。（翻攝自X）栽培XG出道的前製作人SIMON因吸食古柯鹼遭判刑。（翻攝自X）

東京地方法院今日宣判指出，SIMON從兩年多前開始便與相關人士斷續使用毒品，可認定對違法藥物已有一定程度依賴性。不過法院也考量他已表達悔意，主動接受戒毒治療，加上妻子承諾協助監督，因此最終判處有期徒刑1年4個月，緩刑3年。

栽培XG出道的前製作人SIMON鞠躬道歉。（翻攝自X）栽培XG出道的前製作人SIMON鞠躬道歉。（翻攝自X）

另一方面，日本知名音樂雙人組Def Tech也捲入毒品風波。45歲成員Micro，本名西宮佑騎，因持有大麻、古柯鹼及MDMA遭檢方起訴，今日在東京地方法院首次開庭時，當庭承認所有犯罪事實。

根據起訴內容，Micro於今年2月2日在東京住處持有3.517克乾燥大麻，並在同一天自千葉縣衝浪返家途中，以吸食粉末及舔舐湯匙等方式攝取古柯鹼與MDMA。當他返抵住處後，遭厚生勞動省麻藥取締部搜索，並被當場逮捕。

庭訊過程中，Micro坦承首次接觸大麻是在20歲左右赴海外留學期間，當時寄宿家庭的孩子有吸食習慣。之後又在美國舊金山參加音樂祭時，因活動贈送MDMA而嘗試使用。

他表示，自2004年後便未再碰毒品，直到2022年前往洛杉磯參加音樂祭時，在當地工作人員提供下再次接觸大麻與古柯鹼，從此重蹈覆轍。

Def Tech」45歲成員Micro承認持毒。（翻攝自X）Def Tech」45歲成員Micro承認持毒。（翻攝自X）

更令人震驚的是，Micro還坦承這次遭查獲的大麻是在夏威夷取得，並親口承認曾兩度將大麻偷偷帶回日本，其中一次就在去年6月。

談及遭逮捕時最難忘的一幕，Micro坦言當時距離Def Tech原定於日本武道館舉辦的大型演唱會僅剩6天。遭執法人員押送途中，車輛經過武道館時，對方特意搖下車窗對他說：「你看一下。」

望著即將登台演出的場館，Micro當場陷入崩潰情緒。他哽咽表示：「這輩子從來沒有這麼消沉過。」而原定舉辦的武道館演唱會最終也被迫取消，讓他至今仍感到深深後悔。

目前檢方已向法院求處Micro有期徒刑2年，全案辯論終結，預計將於本月11日正式宣判。接連爆發的毒品案件，也再次引發日本演藝圈對藝人涉毒問題的高度關注。

吸食毒品，有害身心健康。

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