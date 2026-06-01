等不到畢業典禮 吳中純病逝後獲授學位 梅聖旻一句話逼哭眾人

吳中純丈夫梅聖旻（右2）代愛妻參加畢業典禮。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前主播吳中純今年2月底因淋巴癌病逝，原本即將完成北醫大生技EMBA學業的她，卻來不及親手領取畢業證書便撒手人寰。31日舉行的北醫大生技EMBA第9屆畢業典禮上，校方特別通知家屬出席授證儀式，由丈夫、體育主播梅聖旻與女兒梅嬿翎代替她上台領取學位，感人畫面令在場師生紅了眼眶。

畢業典禮當天，梅聖旻帶著女兒現身會場，面對這份遲來卻珍貴的榮耀，他滿懷感慨地向天上的妻子喊話：「親愛的老婆，畢業快樂。」短短一句話，道盡無限思念，也讓人感受到夫妻倆深厚的感情。

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依照北醫大EMBA畢業傳統象徵祝福的畢業小熊。（翻攝自臉書）

梅聖旻感性表示：「小純，妳已獲得北醫大碩士學位，大大恭喜！本來這一天，應該是我們全家一起慶祝的重要時刻。」如今雖然順利完成學業夢想，卻已天人永隔，讓這份喜悅多了一絲遺憾與不捨。

依照北醫大EMBA畢業傳統，第8屆學長姐特別獻上象徵祝福的畢業小熊。由梅聖旻代為領取的紀念小熊上，不僅繡有吳中純的姓名與學號，也承載著同學與師長滿滿的思念，模樣十分溫馨可愛。

前主播吳中純。（本報資料照）

事實上，吳中純在校期間一直是熱心助人的重要人物。她曾主動協助同學安排生技企業參訪活動，促進同學們跨產業交流與學習，也因此獲得師生一致肯定。校方特別追頒「愛心開掛獎」，表彰她對班級與同學們的付出與貢獻。

對於這項榮譽，梅聖旻與女兒同樣感到無比驕傲。他們相信，這份肯定也是對吳中純生前努力與熱情最好的回報。

談到妻子離世後的生活，梅聖旻難掩思念之情。他坦言，過去3個月來一直在學習如何面對一個人的日子，「一個人吃飯、一個人跑步，時時刻刻都在想念著妳的身影。」

吳中純告別式，老公梅聖旻（右）及女兒梅嬿翎。（資料照，記者胡舜翔攝）

更令人鼻酸的是，再過兩個月，女兒也將赴美求學，屆時家中只剩下他獨自一人在台灣生活。面對即將到來的孤單日子，梅聖旻坦承內心充滿不捨，但仍堅強表示，自己會努力過好每一天，也相信妻子一定希望看到家人繼續勇敢向前。

一場原本應該充滿歡笑與祝福的畢業典禮，因為思念而顯得格外動人。雖然吳中純無法親自站上舞台領取學位，但在丈夫、女兒以及師長同學的見證下，她的人生最後一張畢業證書，終於圓滿完成。

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