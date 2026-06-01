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娛樂 最新消息

周渝民罕見開口「熙媛接住我」...老婆喻虹淵親揭內心想法

〔記者蕭方綺／台北報導〕「仔仔」周渝民去年受訪時提到自己生命中曾多次被溫柔接住，像是過去拍《流星花園》表演得不好時，導演蔡岳勳接住他，「當我精神不好時，熙媛接住我。」罕見主動提到離世的前女友「大S」徐熙媛。他老婆喻虹淵今出面受訪，對於仔仔的發言很稱讚，也認為他今年2月和言承旭一同去大S墓園參與紀念雕像揭幕儀式很好，她說：「我覺得他每個發言都滿好的。」

大S紀念碑今年2月在金寶山揭幕，周渝民、言承旭前來致意。 （資料照，記者潘少棠攝）大S紀念碑今年2月在金寶山揭幕，周渝民、言承旭前來致意。 （資料照，記者潘少棠攝）

她婚後淡出演藝圈超過10年，專心照顧女兒，今受訪談及重返工作與家庭生活。她透露小學四年級的女兒知道爸爸是藝人，也曾好奇媽媽過去的演出，自己特地播放作品《愛情女僕》給女兒看，沒想到女兒關注的不是劇情，而是好奇問她當時為何留著短髮，童言童語讓她哭笑不得。

談到復出工作，喻虹淵坦言女兒起初相當不習慣，甚至問她要工作多久，希望媽媽能像一般上班族一樣在上學時間工作，晚上回家陪伴、抱抱她。由於從小就習慣爸爸周渝民因工作經常外出，因此對爸爸不在家較能接受，反而對媽媽離家拍戲特別在意。

喻虹淵復出工作，狀態保持很好。（青春期影視提供）喻虹淵復出工作，狀態保持很好。（青春期影視提供）

喻虹淵表示夫妻倆平時不太會讓女兒接觸演藝圈資訊，加上家中沒有電視。先前曾帶女兒看仔仔參與的演唱會彩排，女兒最大的感想竟是「爸爸工作很辛苦」，因為每天都在彩排相同的演唱會內容，還會納悶地問：「為什麼都一樣？為什麼一直彩排？」看見爸爸長時間維持笑容與狀態，女兒還會暖心替爸媽加油打氣，經常說：「把拔加油喔！馬麻加油喔！」甚至學會把「努力最重要」掛在嘴邊。

身為全職媽媽長達10年的喻虹淵坦言，幾乎沒有長時間與女兒分開過，無論旅行或外出都習慣帶著孩子同行，夫妻兩人單獨約會的機會也不多，能趁女兒睡著後一起在家看電影，對他們而言就已經是難得的相處時光。

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