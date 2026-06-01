《後室》全台5天賣破2689萬！奪新片冠軍還刷新紀錄

《後室》在全球上映掀起熱潮，台灣也拿下新片冠軍。（采昌提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由鬼才導演凱恩帕森斯執導、A24打造的現象級驚悚懼作《後室》，在全球掀起觀影熱潮，台灣票房同樣開出亮眼成績。自5月27日在台上映以來，截至5月31日止，全台5天票房高達台幣2689萬元，勇奪新片票房冠軍，更一舉刷新A24在台灣影史最高開片票房紀錄，觀眾口碑持續發酵。

《後室》上週末（5月29至31日）於北美3442家戲院上映，首週末狂收8150萬美金（約台幣25.61億元），遠遠超越原先預估的4000萬至5000萬美金（約台幣12.57億至15.72億元）開片成績，不僅空降北美票房冠軍，也刷新A24影史開片紀錄，成為今年最具話題性的現象級電影之一。年僅20歲的帕森斯也憑藉本片寫下影史新頁，成為北美票房史上最年輕的週末冠軍導演。

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電影上週末全球首週票房累積衝上1.18億美金（約台幣37.09億元）登上全球票房冠軍，更締造影史最盛大的恐怖片開片成績之一。更已躍升A24影史票房第五高作品，並打破超過30個國家的A24開片票房紀錄，包括台灣、英國、澳洲與紐西蘭、南韓、中東、北歐、以色列、土耳其及拉丁美洲等市場。

隨著電影接下來還將於20多個國家陸續上映，這股席捲全球的「後室」熱潮仍持續延燒。《後室》全台熱映中！

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