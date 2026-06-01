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娛樂 最新消息

喻虹淵嫁周渝民神隱13年！回歸演藝圈首露面 吐「爆瘦10公斤」復出現況

〔記者蕭方綺／台北報導〕喻虹淵2013年拍完《愛情女僕》後，因和「仔仔」周渝民結婚、懷孕暫別螢光幕，相隔13年回歸演藝圈，今也是相隔10多年後再度接受媒體訪問，她自嘲「中年二度就業」，出門前在印尼巡演的周渝民還傳訊息給她打氣：「加油！」她去年因為健檢不想讓護士知道當時體重，瘦了10公斤，減肥有成效後，今年因緣際會遇上現在經紀人，就試著回歸演藝圈，沒有想太久。

喻虹淵決定復出工作後，今現身受訪。（青春期影視提供）喻虹淵決定復出工作後，今現身受訪。（青春期影視提供）

她坦言這十年一直有人想找她工作，但因她沒有經紀窗口，不知道怎樣去談工作，加上對方通常都先問「妳先生可以嗎」，讓她內心想：「我工作還要經過先生同意嗎？」然而仔仔對於她復出有何想法？喻虹淵直白說：「我決定要復出時就告訴他，他就得接受。」

仔仔第一反應是「妳想做什麼」，她想了想表示「都可以啊」，認為這10年都在親力親為帶小孩，最害怕讀小學四年級的女兒不能適應媽媽要工作，「我也怕拍戲臺詞記不住，因為記憶力變差，現在連小孩講什麼、待辦事項沒有立刻記下，我都會遺忘。」

作為人妻後再拍戲，是否會在意尺度？她認為只要不是演年紀小或裝清純的角色都可以，畢竟年紀到了，演媽媽的角色也行，「劇情需要，吻戲跟素顏也ok。」她也不排斥跟仔仔再度合作，她解釋：「我有想過這題，私心不要，希望有不同男主角比較好，但又想他畢竟是很棒演員，若有機會可以一起工作也是我的榮幸。」但沒和仔仔討論過這題。

喻虹淵依舊很有少女感。（青春期影視提供）喻虹淵依舊很有少女感。（青春期影視提供）

她也提到當初淡出演藝圈，是因為她婚後就懷孕，生了小孩後，也沒碰到適合的保母，就自己親力親為帶小孩，「帶著帶著，一年一年過去。」中間她會羨慕是職業婦女的朋友，能稍微轉換心情的時候，也有不同生活圈，她感嘆：「當媽媽日復一日，有點倦怠感。」

她細數全職媽媽的日常，指出早上六點半起床開始做早餐、叫小孩起床、幫她綁頭髮，再送她上學，之後好不容易能喝咖啡喘息，又要打掃家裡、洗衣服、折衣服，她得意說：「因為我有強迫症，要折到每一件衣服都差不多的大小，所以很花時間。」

她跟仔仔不太會吵架，當她對主婦生活感到厭煩，就會自己找朋友做喜歡的事，「像是弄水晶、上插花課、約各種手作課來放鬆一下。」

喻虹淵對工作不設限，唯一考量是女兒觀感。（青春期影視提供）喻虹淵對工作不設限，唯一考量是女兒觀感。（青春期影視提供）

此外，她復出後的第一個公開露面獻給公益，將於6月中出席一粒麥子基金會與7-11合作的零錢捐公益活動，擔任應援小隊長。她提到未來工作最大考量仍是女兒，「只要不會讓小孩觀感不佳，或難以向她解釋的，都願意嘗試。」而且女兒也已預先告知她：「想看媽媽漂漂亮亮的！」所以未來的工作都會經過女兒同意。她期許自己盡量平衡兼顧家庭及事業。

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