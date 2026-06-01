陶喆罕噴淚！鬆口父親陶大偉身前故事 陶媽媽也來了

陶喆締造百場巡演里程碑。（偉大文化提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 陶喆「Soul Power II」世界巡迴演唱會自2024年3月武漢首站開跑，隔年舞台硬體與規格全面升級，繼續插旗全球，上週終於迎來了收官場—上海站，這是本次巡迴的第 49 站、第100場，陶喆連續三天帥氣空降上海虹口足球場，陶媽媽、老婆Penny、兒子bonbon、岳父、岳母都到場力挺。

他坦言，雖然已經唱了上百場，但內心的緊張感依然如同首場演出一般。這次「Soul Power II PLUS＋」的節目設計，從嶄新的舞台、精心調整的音樂曲目、升級的樂隊編制，到炫目的燈光與煙火效果，都是為了將演出推向全新高度，「我相信大家一定會喜歡。」

請繼續往下閱讀...

陶喆締造百場巡演里程碑。（偉大文化提供）

而能選擇在上海迎來最終場，對他而言更具非凡的意義，他感性表示：「因為我爸爸是在上海長大的。」最後一晚當他唱完經典作《普通朋友》時，他也特別在台上表達了對爸爸陶大偉的無盡感念，並感謝特地飛來上海的陶媽媽。

陶喆愛妻、陶媽媽到場力挺。（偉大文化提供）

這場收官之旅，每一夜都裝滿了愛與眼淚。在第一夜，陶喆特別首唱了歌迷呼聲極高的《搖籃曲》。這首歌其實也是其中一位樂手 Terrence 一直以來最想聽的歌。為了給夥伴一個驚喜，陶喆悄悄瞞著他準備，最後連自己都忍不住紅了眼眶。而當現場響起《就是愛你》的旋律時，萬名觀眾齊聲大合唱，讓陶喆忍不住落下男兒淚，感動得久久無法開唱。

陶喆上海收官場感性落淚。（偉大文化提供）

到了倒數第二場，雖然心中充滿不捨，但舞台上也有了溫馨逗趣的插曲。當晚首唱《我喜歡》時，音樂總監不小心彈錯了一個音，立刻被耳朵超靈的陶喆捕捉到，忍不住在台上幽默調侃對方要「謙虛一點」，溫暖互動逗樂全場。

對於締造自己演唱會史的里程碑，陶喆打趣說：「Soul Power II 共100場，在此之前，其他所有演唱會加總起來才 72場。」唱到《天天》之後，陶喆眼淚忍不住傾瀉而下，最終獻唱精心準備的彩蛋歌曲《勿忘我》，用真摯歌聲送給所有這一路的幕前幕後團隊人員、曾經參與過演唱會的粉絲，「散場不說離別，記得音樂常在。我們彼此，勿忘。」

這場星光熠熠的收官盛宴，也吸引眾多藝人好友到場力挺，包含A-Lin、顏人中、柯有倫、蘇見信等都來見證感動的一刻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法