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娛樂 最新消息

身價10億女星二婚了！老公開撩「我要吃妳」 她反嗆「吃屎」驚爆傲慢行徑

王宥忻二嫁前夫。（女神愛啪啪 IPAPA提供）王宥忻二嫁前夫。（女神愛啪啪 IPAPA提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕身價十億的王宥忻與前夫翁承旭（翁總）上演世紀大復合，昨（31）日兩人舉辦「馬卡龍風」夢幻聯合婚禮，王宥忻不僅宣告整場婚宴「絕對不收禮金」，還揪了身邊連同自己9對愛侶一起換上禮服走紅毯，同時慶祝兩人創辦的美業品牌「愛啪啪IPAPA」一週年，創下輝煌的業績紀錄。

談到破鏡重圓的過程，王宥忻絲毫不避諱自己的傲慢，坦言過去只懂賺錢，又對老公頤指氣使，根本不懂得愛人。她笑著回憶過去的互動，有次老公問她肚子餓想吃什麼，並浪漫開撩「我要吃妳」，沒想到她竟毫不留情地狠嗆對方：「那你去吃屎吧你！」結果老公非但沒發脾氣，還幽默化解回擊：「我不許妳這樣說妳自己！」 超高情商的反應逗樂大家。

王宥忻舉辦夢幻婚禮。（女神愛啪啪 IPAPA提供）王宥忻舉辦夢幻婚禮。（女神愛啪啪 IPAPA提供）

經歷了離婚的低潮與反思，王宥忻才驚覺過去將自己逼得太緊，在結婚誓詞中，她忍不住落淚告白：「謝謝你成為我的主人，把我這匹桀驁不馴的野馬馴服了。」 她更霸氣宣告，經歷過失去才明白，現在根本不在乎什麼「財富女神」的頭銜或賺多少錢，唯一想做好的事情就是「當好翁總的老婆」。

王宥忻舉辦夢幻婚禮。（女神愛啪啪 IPAPA提供）王宥忻舉辦夢幻婚禮。（女神愛啪啪 IPAPA提供）

這場婚禮由兩人的寶貝兒女擔任花童，而全場最催淚的橋段，莫過於王宥忻由爸爸親自牽手步入會場，將她交給翁總。王宥忻透露，自己從小處在父母為錢爭吵、家庭破碎的陰影，曾經父女倆關係降至冰點，如今才迎來和解。

王宥忻邀請身邊愛侶一起換上禮服走紅毯。（女神愛啪啪 IPAPA提供）王宥忻邀請身邊愛侶一起換上禮服走紅毯。（女神愛啪啪 IPAPA提供）

婚禮現場也成了星光大道，總身家超過15億台幣的女團「F40」成員們皆披上婚紗帶著另一半亮相，王宥忻表示，自己過去從沒辦過婚宴，這次不僅要圓夢，更要主打「結婚續約日」的新概念。她認為很多夫妻婚後就把重心放在小孩或工作上，忘記了另一半的付出，因此呼籲大家的婚姻「每年都要續約」。

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