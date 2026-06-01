宇宙啦啦隊吸365萬人看！銀赫合體牛奶掀回憶殺 鄭恩地一開口網跪了

緯來原創《宇宙啦啦隊》（左起） MC銀赫和評審牛奶老師一起共舞表演 台韓兩大偶像團體夢幻聯動。（緯來電視網提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕緯來原創選秀節目《宇宙啦啦隊》上週六（30日）晚間迎來LIVE總決賽，全台觀眾同步見證9人成團的榮耀時刻！節目不僅在電視頻道累積高達365萬人不重複收看，總決賽YouTube直播最高同時在線更是突破2萬人，各大社群平台累計斬獲超過6500萬次觀看，堪稱近期討論度炸裂的現象級選秀。而總決賽更祭出「演唱會等級」超狂規格，除了全新女團「W!nky」正式誕生，兩大「神級神仙組合」驚喜同台，更是直接炸翻全網。

緯來原創《宇宙啦啦隊》（前左起）銀赫和牛奶展現高超舞藝，和宇宙啦啦隊女孩們一同表演。（緯來電視網提供）

總決賽收視最高點之一，莫過於天團Super Junior成員銀赫與牛奶老師的驚喜合體。兩位實力派偶像巨星難得同台，驚喜帶來經典神曲《OPPA OPPA》的唱跳舞台，瞬間點燃全場氣氛。該橋段播出後迅速攻佔Threads與FB版面，不少網友激動直呼：「這根本是演唱會等級的彩蛋！」、「看到銀赫和牛奶同台就值回票價了！」引爆大型回憶殺。

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緯來原創《宇宙啦啦隊》（左起） 鄭恩地難得與銀赫同台掀起收視高點。（緯來電視網提供）

另一個引發全網淚崩的畫面，則是韓國人氣女團Apink主唱鄭恩地驚喜空降！她與18位女孩共同帶來歌曲《Love Me More》，鄭恩地展現吃CD般的「神級鐵肺」溫暖嗓音，與女孩們的青春能量完美融合，規格直逼國際大型選秀。超高質感的舞台讓不少追隨已久的粉絲感動留言：「真的有韓國選秀畢業典禮的感覺！」、「恩地像溫柔的學姊一樣，帶著女孩們完成最後的蛻變，看著看著就哭了。」

緯來原創《宇宙啦啦隊》MC銀赫和特別表演嘉賓鄭恩地（後排中間） 與宇宙啦啦隊成員合影。（緯來電視網提供）

隨著比賽進入尾聲，觀眾從海選一路陪伴至今，最終9人成團名單揭曉時，社群平台瞬間湧入海量祝賀。大家紛紛感嘆彷彿參與了一場青春旅程，見證女孩們從生疏到閃耀。最終，全新女團「W!nky」宣告正式誕生！而榮獲人氣王票選冠軍的紀欣伶，官方也驚喜宣布未來將為她量身打造「專屬個人單曲」，讓粉絲期待值拉滿。目前《宇宙啦啦隊》推出的多首原創單曲如《宇宙女孩》、《盛夏花開的約定》等已正式上架各大數位音樂平台。官方也同步加碼拋出震撼彈，預告將於7月3日舉辦感謝簽唱會。

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