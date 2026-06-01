許富凱罕吐情傷！夜深人靜隱隱作痛「這輩子難抹去」

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌王許富凱全新台語專輯《尪仔物》實體正式發行，趁勝推出主打新歌《舊傷》MV，這也是許多樂迷們頻頻敲碗拍攝音樂影像的好歌，MV中許富凱置身在日式老屋整理舊物、療傷過去，但有一種淡淡的憂傷感。

許富凱《舊傷》MV有淡淡憂傷感。（何樂提供）

《舊傷》由韋禮安作曲、謝銘祐填詞，如此驚豔的音樂組合讓許富凱收到作品時超級歡喜，詮釋上捨棄過往大鳴大放情歌風格，選擇用平穩、氣音、講話的方式來演繹，他形容：「回想過去發生的傷痕，夜深人靜的時候想起了，是那種隱隱作痛，難過不是馬上出現。」

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許富凱置身日式舊屋拍攝MV。（何樂提供）

好奇如何處理自己的「舊傷」？許富凱坦言：「如果傷痕很深刻，這輩子其實很難抹去，只能跟自己說轉念，我會習慣透過音樂來療傷，當心裡不舒服時可以得到內心安慰，是找到解脫的方式。」

許富凱習慣透過音樂療傷。（何樂提供）

至於自己在情感上是理性派還是感性派？許富凱坦言：「一半一半！30歲前的我，容易為了事情而糾結，半夜想到會不舒服，比較感性，對於事情會容易糾結，30歲以後對於一切看淡！更打趣說：「現在來得快去得快，所以你們欺負我，我一下就忘記了。」

許富凱坦言30歲後一切看很開。（何樂提供）

許富凱近來開始為《台新銀行許富凱一五一拾台北小巨蛋演唱會》努力備戰，他喊話粉絲：「歡迎大家來聽我台北小巨蛋的演唱會，用這些滿滿的歌陪伴彼此化解我們的舊傷。我會演唱過去作品、這次專輯新歌也是一定要唱！還有經典的台語歌，一種票有三種享受！」

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