自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

圖輯》與南珉貞機場應援 釜山女孩李皓禎為了這驚喜又哭又笑

突來的驚喜讓皓禎感動落淚。（記者朱沛雄攝）突來的驚喜讓皓禎感動落淚。（記者朱沛雄攝）

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕星宇航空今（1）日開航南韓首個航點釜山，並邀請高人氣Fubon Angels韓籍成員南珉貞及李晧禎擔任釜山航線宣傳大使，於首航活動現身應援。來自釜山的李皓禎卻因為意外的驚喜當場感動落淚。

Fubon Angels韓籍成員南珉貞（左）及李晧禎（右）應邀擔任星宇航空釜山航線宣傳大使，於首航活動現身應援。（記者朱沛雄攝）Fubon Angels韓籍成員南珉貞（左）及李晧禎（右）應邀擔任星宇航空釜山航線宣傳大使，於首航活動現身應援。（記者朱沛雄攝）

南珉貞、李晧禎不僅擔任應援嘉賓，更與星宇航空的空服員組隊，展開一場趣味套圈圈PK大賽，也讓旅客下注預測勝負，2人對決場面吸引旅客圍觀，儘管皓禎一下子指珉貞鞋尖超線，一會兒在旁作法，珉貞仍技高一籌拿下勝利。

Fubon Angels韓籍成員南珉貞（左）及李晧禎（右）應邀擔任星宇航空釜山航線宣傳大使。（記者朱沛雄攝）Fubon Angels韓籍成員南珉貞（左）及李晧禎（右）應邀擔任星宇航空釜山航線宣傳大使。（記者朱沛雄攝）

活動進行中，現場突然響起生日快樂歌，工作人員推出特製的造型蛋糕，珉貞與晧禎也跟著打拍子，主持人同時宣布明天是皓禎的生日，邀請旅客一起為她慶生。皓禎一開始還不知道蛋糕是為她準備的，直到主持人對她說蛋糕是你的，珉貞也在旁點頭說生日快樂，晧禎才恍然大悟。

珉貞與晧禎不僅擔任開航應援嘉賓，更分別與星宇航空的空服員組隊，展開一場趣味套圈圈PK大賽。（記者朱沛雄攝）珉貞與晧禎不僅擔任開航應援嘉賓，更分別與星宇航空的空服員組隊，展開一場趣味套圈圈PK大賽。（記者朱沛雄攝）

突來的驚喜讓李皓禎感動落淚，趕緊轉身緩和情緒擦拭眼淚。待情緒緩和後，皓禎露出開心笑容，並許下生日願望，她祝福大家每天都幸福、健康、開心，也希望大家去釜山旅行。

珉貞與晧禎不僅擔任開航應援嘉賓，更分別與星宇航空的空服員組隊，展開一場趣味套圈圈PK大賽。（記者朱沛雄攝）珉貞與晧禎不僅擔任開航應援嘉賓，更分別與星宇航空的空服員組隊，展開一場趣味套圈圈PK大賽。（記者朱沛雄攝）

相關新聞請見：

比賽時，皓禎指珉貞鞋尖超線，讓珉貞差點翻白眼。（記者朱沛雄攝）比賽時，皓禎指珉貞鞋尖超線，讓珉貞差點翻白眼。（記者朱沛雄攝）

星宇韓國釜山首航 Fubon Angels南珉貞、晧禎應援

珉貞丟圈圈時，皓禎在旁倒比拇指作法，希望珉貞失去準頭。（記者朱沛雄攝）珉貞丟圈圈時，皓禎在旁倒比拇指作法，希望珉貞失去準頭。（記者朱沛雄攝）

珉貞仍技高一籌拿下勝利，繞圈示威。（記者朱沛雄攝）珉貞仍技高一籌拿下勝利，繞圈示威。（記者朱沛雄攝）

星宇航空為皓禎準備慶生蛋糕，但她一開始還不知道是為她準備的驚喜，一臉疑惑看著珉貞。（記者朱沛雄攝）星宇航空為皓禎準備慶生蛋糕，但她一開始還不知道是為她準備的驚喜，一臉疑惑看著珉貞。（記者朱沛雄攝）

珉貞張開雙手跟皓禎說生日快樂!（記者朱沛雄攝）珉貞張開雙手跟皓禎說生日快樂!（記者朱沛雄攝）

突來的驚喜讓皓禎感動落淚。（記者朱沛雄攝）突來的驚喜讓皓禎感動落淚。（記者朱沛雄攝）

突來的驚喜讓皓禎感動落淚。（記者朱沛雄攝）突來的驚喜讓皓禎感動落淚。（記者朱沛雄攝）

皓禎開心收下這份生日禮物。（記者朱沛雄攝）皓禎開心收下這份生日禮物。（記者朱沛雄攝）

皓禎許下心願，祝福大家每天都幸福、健康、開心，也希望大家去釜山旅行（記者朱沛雄攝）皓禎許下心願，祝福大家每天都幸福、健康、開心，也希望大家去釜山旅行（記者朱沛雄攝）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中