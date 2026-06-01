圖輯》與南珉貞機場應援 釜山女孩李皓禎為了這驚喜又哭又笑

突來的驚喜讓皓禎感動落淚。（記者朱沛雄攝）

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕星宇航空今（1）日開航南韓首個航點釜山，並邀請高人氣Fubon Angels韓籍成員南珉貞及李晧禎擔任釜山航線宣傳大使，於首航活動現身應援。來自釜山的李皓禎卻因為意外的驚喜當場感動落淚。

Fubon Angels韓籍成員南珉貞（左）及李晧禎（右）應邀擔任星宇航空釜山航線宣傳大使，於首航活動現身應援。（記者朱沛雄攝）

南珉貞、李晧禎不僅擔任應援嘉賓，更與星宇航空的空服員組隊，展開一場趣味套圈圈PK大賽，也讓旅客下注預測勝負，2人對決場面吸引旅客圍觀，儘管皓禎一下子指珉貞鞋尖超線，一會兒在旁作法，珉貞仍技高一籌拿下勝利。

請繼續往下閱讀...

Fubon Angels韓籍成員南珉貞（左）及李晧禎（右）應邀擔任星宇航空釜山航線宣傳大使。（記者朱沛雄攝）

活動進行中，現場突然響起生日快樂歌，工作人員推出特製的造型蛋糕，珉貞與晧禎也跟著打拍子，主持人同時宣布明天是皓禎的生日，邀請旅客一起為她慶生。皓禎一開始還不知道蛋糕是為她準備的，直到主持人對她說蛋糕是你的，珉貞也在旁點頭說生日快樂，晧禎才恍然大悟。

珉貞與晧禎不僅擔任開航應援嘉賓，更分別與星宇航空的空服員組隊，展開一場趣味套圈圈PK大賽。（記者朱沛雄攝）

突來的驚喜讓李皓禎感動落淚，趕緊轉身緩和情緒擦拭眼淚。待情緒緩和後，皓禎露出開心笑容，並許下生日願望，她祝福大家每天都幸福、健康、開心，也希望大家去釜山旅行。

珉貞與晧禎不僅擔任開航應援嘉賓，更分別與星宇航空的空服員組隊，展開一場趣味套圈圈PK大賽。（記者朱沛雄攝）

相關新聞請見：

比賽時，皓禎指珉貞鞋尖超線，讓珉貞差點翻白眼。（記者朱沛雄攝）

星宇韓國釜山首航 Fubon Angels南珉貞、晧禎應援

珉貞丟圈圈時，皓禎在旁倒比拇指作法，希望珉貞失去準頭。（記者朱沛雄攝）

珉貞仍技高一籌拿下勝利，繞圈示威。（記者朱沛雄攝）

星宇航空為皓禎準備慶生蛋糕，但她一開始還不知道是為她準備的驚喜，一臉疑惑看著珉貞。（記者朱沛雄攝）

珉貞張開雙手跟皓禎說生日快樂!（記者朱沛雄攝）

突來的驚喜讓皓禎感動落淚。（記者朱沛雄攝）

突來的驚喜讓皓禎感動落淚。（記者朱沛雄攝）

皓禎開心收下這份生日禮物。（記者朱沛雄攝）

皓禎許下心願，祝福大家每天都幸福、健康、開心，也希望大家去釜山旅行（記者朱沛雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法