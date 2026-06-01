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娛樂 最新消息

金曲37》夢幻卡司！田馥甄重返舞台 莫文蔚睽違10年帶來超大驚喜

〔記者傅茗渝／台北報導〕第37屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日在台北小巨蛋隆重登場。除了日前引發熱烈討論的入圍名單，官方今（1）日再度拋出震撼彈，釋出閃瞎眼的全明星級表演卡司。由準歌王周湯豪領軍，攜手媽媽比莉、金曲歌后田馥甄、凍齡女神莫文蔚，更跨海邀請到因演唱《咒術迴戰》片尾曲爆紅的日本人氣樂團「羊文学」擔任國際嘉賓。加上台語天后孫淑媚、搖滾天團TRASH、客語樂團粹垢（TRAEGO），以及主持人A-Lin，超狂陣容讓網友期待值瞬間飆破表。

莫文蔚組搖滾隊登金曲演出。（台視提供）莫文蔚組搖滾隊登金曲演出。（台視提供）

睽違10年再度登上金曲舞台的莫文蔚，這次將攜手「The Masters」帶來驚喜的搖滾限定演出。她感性形容金曲獎就像「好久不見的老朋友」，更預告這次的驚喜歌單將會讓觀眾耳目一新。

田馥甄暌違6年回歸金曲舞台。（台視提供）田馥甄暌違6年回歸金曲舞台。（台視提供）

而去年剛完成小巡演的田馥甄，也是睽違6年再度站上金曲舞台獻唱。她將用樂迷最熟悉的「田式風格」嗓音與旋律，帶領全場重返純粹自在的音樂時光，勢必成為當晚的最強淚點之一。

比莉出道40年金曲處女秀。（台視提供）比莉出道40年金曲處女秀。（台視提供）

周湯豪今年首度角逐金曲歌王。（台視提供）周湯豪今年首度角逐金曲歌王。（台視提供）

今年年初霸氣回歸歌壇的「樂壇傳奇」比莉，出道超過40年竟然是第一次擔任金曲獎表演嘉賓！她得知消息後笑說：「終於想到老娘了，哈！」更霸氣宣告自己的風格絕對是獨一無二。有趣的是，兒子周湯豪今年首度角逐金曲歌王，這次要同時兼顧「入圍者」與「表演者」雙重身份，讓他直呼「在跟時間賽跑」。為了以最佳狀態登台，周湯豪近期瘋狂運動、戒掉最愛的甜食。這對高人氣母子檔將在典禮上碰撞出怎樣的跨世代火花，已成為全台焦點。

本次典禮的國際大亮點，絕對是日本人氣搖滾樂團羊文學！他們憑藉動漫《咒術迴戰》「澀谷事變篇」片尾曲〈More Than Words〉在台日累積超高人氣。主唱塩塚モエカ與貝斯手河西ゆりか表示，台北是她們首次舉辦海外專場、也是造訪次數最多的城市，能登上金曲舞台備感光榮，非常期待與台灣音樂人交流。

孫淑媚熬31年端出「佛跳牆精華」。（台視提供）孫淑媚熬31年端出「佛跳牆精華」。（台視提供）

出道31年的台語天后孫淑媚，近期因「童顏狀態」引發熱議，這次也是她首度擔任金曲表演嘉賓。她笑稱要把31年的音樂歷程壓縮成精華，「如同把一鍋佛跳牆濃縮成一口高湯」，展現台語歌的生命力。

去年剛奪下「最佳樂團獎」的TRASH，今年以學長身份回歸，預告將帶來龐克與中二魂炸裂的熱血舞台。而客語樂團粹垢（TRAEGO）則自曝接到邀約時「還以為是詐騙」，反覆確認後才驚覺「真的輪到我們上去帥了」，將用最道地的客語展現文化傳承的魅力。

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