韋禮安怎麼了！驚吐得病大暴淚 小巨蛋一路哭到後台

〔記者張釔泠／台北報導〕韋禮安「HI WE1 韋，您好」演唱會昨天兩場落幕，他唱到最後一首新歌《很久很久》時激動落淚，會後訪問被問到此事，提到創作這首歌時邊寫邊哭，靈感來自於老婆，更是直接大噴淚，反應讓所有人嚇到。

韋禮安提到創作《很久很久》這首歌時，邊寫邊哭。（記者王文麟攝）

韋禮安解釋，生日時老婆親筆寫了信，其中寫道「我們在一起都很開心，每次生日就很感傷，像是在倒數在一起的時光」，讓他非常有感觸，以此為延伸寫了這首歌，講著講著眼淚又在眼眶裡打轉，讓大家聯想起，是不是他親近的人生病了？他急忙收回眼淚自嘲：「是我得了一講這個故事就會哭的病。」

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他強調，自己只是想到家人，認為時間越來越短，相處也越來越寶貴，但他們都沒事，「不是我身邊的人，是離自己很近的人的長輩走掉，這種故事越來越多。」被問到有和老婆抱著哭嗎？他笑說老婆反而很冷靜，只有他一路哭到底，連練團時也感傷。

韋禮安兩場演唱會完美落幕。（記者王文麟攝）

這次攻蛋他挑戰五首歌唱跳，為此準備了半年，但他也認了，以完成度來講，還是唱《很久很久》比較困難，「唱的時候都避開家人那一區。」老婆兩天都有到場力挺他，對他直誇「你很棒」。至於外界關心的「做人進度」，他也坦承目前還沒有好消息，演唱會結束後會和老婆度個小蜜月，一起到國外玩，回來後就要繼續投入巡演。

這次他和團隊在小巨蛋打造出45度的巨大延伸台，上面還有旋轉螢幕，不過也有3樓的觀眾反應會被擋到視線，對此他也表示，規劃這次的表演與舞台時，就知道這是一個大膽的嘗試，有心理準備一定有不完善的地方，在表演上他會盡力顧到所有人，但一定沒辦法盡善盡美，之後有機會的話，一定會改善。

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