恭喜！Dua Lipa倫敦低調完婚 卡倫透納迎娶天后「感動到發抖」

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國流行天后杜娃黎波（Dua Lipa）與電影《怪獸與牠們的產地》演員男友卡倫透納（Callum Turner）交往2年多，昨天（31日）在英國倫敦的馬里波恩老市政廳（Old Marylebone Town Hall）登記結婚，卡倫透納牽著杜娃黎波的手步下階梯，畫面宛如拍電影一般浪漫。

杜娃黎波（左）、卡倫透納修成正果。（達志影像）

根據《每日郵報》報導，30的歲杜娃黎波與大6歲的卡倫透納昨天舉行了一場簡單的婚禮，賓客僅8人，在登記結婚之後，小倆口這個周末將在義大利西西里島舉行一連三天的慶祝儀式。據消息人士指出，卡倫透納看到杜娃黎波走過紅毯時，竟然淚流滿面、渾身發抖，這一幕杜娃黎波的父母以及妹妹Rina、弟弟Gjin全都看在眼裡。

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《太陽報》則報導，雙方在登記結婚當晚舉行了一場低調的慶祝晚宴，晚宴時尚又簡約，完全符合新婚兩人的需求。杜娃黎波去年向《Vogue》證實，已經與卡倫透納訂婚，「我們決定要一起變老，一起去經歷人生，還有當永遠最好的朋友，這是種非常特別的感受。」

杜娃黎波與卡倫透納在英國倫敦的馬里波恩老市政廳完婚。（達志影像）

至於兩人是如何認識？卡倫透納受訪時曾透露，兩人在一場共同朋友的生日派對上，並排坐著看同一本書，讓他覺得不可思議，「這本書叫作《信任》，我告訴她：『我才剛看完第一個篇章。』她說：『我也是剛看完第一個篇章。』我回她：『那我們看的是同一頁欸！』」卡倫透納稱，他知道這就是好萊塢電影當中，命中註定的第一個瞬間。

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