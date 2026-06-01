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歐陽靖為陪伴兒子 43歲才學會騎腳踏車

歐陽靖為陪伴兒子 43歲才學會騎腳踏車歐陽靖有兒子萬事足。（翻攝自歐陽靖臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅歐陽靖離婚後目前和兒子新醬，以及母親、資深藝人譚艾珍定居台南，近日透露人生有個重大里程碑：「我會騎腳踏車了！」

歐陽靖今年43歲，最近才學會腳踏車，她說自己是土生土長都市俗，「台北、東京⋯從小到大都在大眾運輸便利的地方生活，直到生了小孩搬到台南後才開車，既然有汽車加三輪電動車，在台南就等於有腳了，生活一切自在」，笑稱平衡感極差，也從來沒想過要學腳踏車。

今年五月，歐陽靖又要帶新醬去日本福岡玩，一股小小的遺憾感突然湧上心頭，她想起去年新醬在日本旅遊騎腳踏車時，她沒有一起同行，「兒子一邊吹著海風、一邊遠眺博多港的海景，但媽媽都沒有參與到，因為媽媽不會騎腳踏車。」

歐陽靖說，今年已經是第5度帶新醬去福岡，但也很可能是最後一次，畢竟兒子就快要上小學，沒辦法一直請假出去玩，一股「好想跟新醬一起騎著腳踏車吹海風啊」油然而生。

抱著這種信念，歐陽靖跟母親譚艾珍借了菜籃車，在家附近東倒西歪地練習，甚至還問AI：「四十幾歲了要怎麼學騎腳踏車？」最後練到全身痠痛、屁股破皮，結果總算學會了。

歐陽靖驕傲說，新醬現在常常對別人說：「我媽媽很厲害，她什麼都會！」她則表示：「其實媽媽什麼都不會，但為了陪伴你，媽媽會努力的。」

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