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娛樂 最新消息

李光洙爆劉在錫當「10年戀愛教練」 無情拆台笑翻全網：唯一成功只有李先彬

李光洙（左）和李先彬愛情長跑8年，感情超甜蜜。（資料照；翻攝自Naver）李光洙（左）和李先彬愛情長跑8年，感情超甜蜜。（資料照；翻攝自Naver）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演藝圈的長壽情侶檔李光洙與李先彬，自2018年公開戀情以來感情始終甜蜜穩定。近日，李光洙為了宣傳Netflix全新綜藝節目《劉在錫的民宿法則！》，與多年摯友劉在錫在網路節目中再度同框，兩人不僅大談當年的認愛內幕，劉在錫更在鏡頭前開啟「家長模式」，嚴肅警告李光洙「無條件聽女友的話就對了」。沒想到，下秒李光洙直接使出絕殺大招，無情戳破劉在錫的教練神話，直言：「這是我哥10年來唯一成功的一對！」瞬間讓全場笑到失控。

由劉在錫主持的網路節目近日熱鬧非凡，邀請到新節目嘉賓邊佑錫、池睿恩及李光洙。席間聊到池睿恩最近與舞者Vata公開戀情、並第一時間向劉在錫報備的趣事，這番話立刻勾起了《RunningMan》前班底李光洙的回憶。李光洙感性透露，2016年他與李先彬因節目結緣，2018年爆出戀愛傳聞前，他也是第一個打電話給劉在錫求救：「哥，發生這種事了，我該怎麼辦才好？」而劉在錫當時也霸氣回應：「還能怎麼辦？當然是GO啊！」

隨後劉在錫開始搞笑邀功，自豪是這段姻緣的天大功臣。李光洙也大方承認，剛交往時因為小心翼翼，連「現在可以傳訊息嗎？」這種小事都會諮詢哥哥。但話鋒一轉，李光洙突然投下誠實震撼彈：「哥確實當了我10年的戀愛教練，但先彬是他10年來唯一成功的一個案例！」面對弟弟的無情拆台，劉在錫非但沒生氣，反而幽默自嘲：「沒錯，之前確實失敗了好幾對！但一看到先彬就有預感，她真的是一個非常好的人。」

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