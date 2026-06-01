消失半年狂減15公斤！美女主播「穿回少女播報服」 變化全說了

〔記者傅茗渝／台北報導〕今年升格人母的中天主播鄭亦真產後請育嬰假，6月份正式回歸主播台，她坦言這是工作以來第一次休假長達半年，「有一種跟想像的不太一樣的感覺」，雖然不用忙工作，生活卻無比充實，尤其每天半夜才睡，卻可為了女兒準時凌晨六點起床餵奶，讓她不禁笑說：「現在覺得上班比育兒還輕鬆。」

中天主播鄭亦真產後瘦15公斤。（中天電視提供）

即使休假期間，鄭亦真也不忘關注新聞資訊，一來是為收假做準備，再者近期國際局勢瞬息萬變，希望藉此調整自己的節奏與狀態。鄭亦真也透露為了想穿回少女時期的主播裙又要兼顧健康，她採高蛋白加低醣飲食，盡量以原型食物為主，再搭配滾輪消水腫及骨盆調理按摩，「堅持半年的時間是真的有成果，目前已經瘦了15公斤，終於穿回以前的尺寸。」

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重回職場，鄭亦真對女兒自然不捨「比起擔心小桃會有分離焦慮，反而是自己會太想她」，由於早就規劃6月復職，所以從4月開始，就讓女兒輪流到奶奶及外婆家適應環境，「一開始去都會哭，我看了很捨不得，還好她適應力很快，最近已經不像3個月大那麼黏我，我反而有種失落感，但也代表我可以放心回歸主播台了。」

鄭亦真發現老公打呼成哄睡神器。（中天電視提供）

育兒期間，鄭亦真透露每天早上起床看到女兒開心的對自己微笑時，那種滿眼都是媽媽的樣子著實讓她心生滿滿的幸福感，「過去購物都是在買自己的東西，女兒出生後連出國都是扛一袋她的衣服跟玩具。」言語間盡是對女兒的疼愛，鄭亦真認為自己是關愛型的快樂媽媽，當女兒焦慮時會給予她足夠的安全感，「唱自己編的兒歌給她聽，讓她聽到我的聲音知道我在這裡，對於小桃情緒穩定也有很大的幫助」。

鄭亦真每天起床被女兒微笑融化。（中天電視提供）

生了寶貝女兒，鄭亦真笑指老公現在完全是女兒傻瓜，只要與女兒有關的事情都擺在第一位，不只是「神隊友」，甚至成為「神奇隊友」，因為女兒晚上睡覺時，只要聽到老公的打呼聲就當成「白噪音」，反而能睡得更安穩，讓夫妻倆都哭笑不得。至於是否有計畫生第二胎，鄭亦真說目前尚未規劃，「但如果有驚喜，一定會生。」

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