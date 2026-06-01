薔薔切割胞妹金錢糾紛 嗆聲「別道德綁架，欠錢跟我無關」

薔妹（左）遭中國妻阿順揭露月中惡行。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「薔薔」林嘉凌妹妹「薔妹」林嘉珍去年與同性伴侶「阿順」跨國完婚，今年初才透過生殖中心迎來新生命，未料近日卻驚爆婚變，阿順發文指控自己在懷孕及坐月子期間，遭到薔妹虐待、甚至狠心趕出月子中心。

對此，薔妹雖一度發出「毀滅性長文」反擊對方的陪酒背景與感情糾紛，但隨後已將該文刪除，薔薔稍早也在臉書發文和薔妹切割。

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關於胞妹夫妻最近的風波，薔薔表示深感遺憾，她說：「因為有些事情已經偏離真相，不希望造成大家誤解，所以我必須出面向大家說明。」

薔薔表示，妹妹從小到大都是學校家庭的頭痛人物 ，在台灣不斷出事，每次都讓家人收拾和面對，「最後一次，又是說謊造謠我 ，而和我發生肢體衝突 。所以他離開家裡去了大陸 ，她在大陸生活這七年，真的是我們家最平靜安穩的時候 。而這幾年我完全沒和妹妹有任何聯繫 ，呈現斷聯狀態。」

薔薔指出，直到近年爸爸看她在大陸的存款不段變少 ，整天泡在酒店，又與人發生許多糾紛衝突的消息傳回台灣，爸爸非常擔心她的安危，每天睡不著吃不下，因此首次得到重度憂鬱症；透過發文，薔薔和薔妹切割：「不管她在外面欠任何人錢，都不要來找我，跟我無關。」並希望外界不要無限上綱 ，又無端牽扯一堆人！

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薔薔臉書全文:

關於妹妹夫妻最近的風波，我深感遺憾 因為有些事情已經偏離真相，不希望造成大家誤解。所以我必須出面向大家說明。

我的妹妹從小到大都是學校家庭的頭痛人物 ，在台灣不斷出事，每次都讓家人收拾和面對！ 最後一次，又是說謊造謠我 ，而和我發生肢體衝突 。所以他離開家裡去了大陸 ，她在大陸生活這七年，真的是我們家最平靜安穩的時候 。而這幾年我完全沒和妹妹有任何聯繫 ，呈現斷聯狀態！ 直到近年爸爸看她在大陸的存款不段變少 ，整天泡在酒店，又與人發生許多糾紛衝突的消息傳回台灣 ，爸爸非常擔心她的安危 ，每天睡不著吃不下 ，因此首次得到重度憂鬱症 。 （以上有看我影片的應該都知道所有的紀錄）

爸爸拜託我幫幫妹妹 ，帶著她一起拍片 ，讓她可以回台灣生活並有向上的機會 ，我非常不願意與她聯繫，甚至是讓她回台灣 ，我說她回來會有大麻煩的！但爸爸信誓旦旦告訴我 ，她已經改變了！絕對不會再害我了，已經長大了！叫我要相信自己的妹妹 ！給她機會！希望我一定要維持姐妹感情 不然爸爸走了，妹妹怎麼辦？他希望我有大姐的風範 ，不和她計較過去 ，因為爸爸當時的病情，我真的不忍心拒絕⋯所以我決定既往不就 ，因此再相信她一次！所以才讓她出現在我影片裡 ！

直到她回到台灣帶回阿順 ， 我們才知道她隱瞞全家已經結婚的事實 。 所以她和阿順結婚，我們家是完全不知情的！我們甚至是從新聞上知道的！ 當時也是非常震驚，因為我們對阿順完全不熟悉 ，後來才知道，原來她就是當初跟妹妹直播鬧上新聞的小潔。 但是因為已經是妹妹的老婆 ，我們家也是全然接受她，對阿順沒有任何成見。真心接納。 爸爸提供車子房子 ，照顧她們的生活起居 ，也買勞力士和黃金給阿順 ，是真心的疼愛阿順，也祝福他們 。

我同時也讓阿順偶爾一起出現在影片裡，認可並介紹給大家 ，同時希望給她好的形象 ，不要讓大家想起她們之前直播的新聞糾紛 ，一起認識這個新媳婦，並帶她們出遊。

影片中，確實我會拍到妹妹以及他老婆阿順，但是都是在他們同意之下拍攝的，特別是有阿順入鏡的時候。 除此之外，我平時不會去打擾妹妹夫妻生活。 我認為各自有各自的空間很好 ，如果是我自己，我也不希望他人一直來干擾我們夫妻的生活。將心比心，所以我也不會去打擾他們。

但常聽爸爸說，她們糾紛不斷 ，時常吵架打架，接著就叫警察。也常驚動住在附近的親戚，他們一吵架，就算是大半夜，也會跑去按親戚門鈴，把他們全部挖起來，請他們調解他們夫妻兩個的糾紛。針對這個事情，爸爸也很頭痛。 但兩人吵完，隔天又莫名其妙的和好了，大家一頭霧水。這種事情，已經發生無數次 。大家真的沒有閒暇之力，去插手他們的婚姻細節。而且她們結婚懷孕生子，也是她們夫妻自己的決定 。也沒有徵求大家的意見。

今天妹妹夫妻發生這些糾紛 ，許多細節我也是同時在脆上知道的。我再次深感遺憾失望及痛苦 。 然後他們每次一吵架，就會找爸爸出去解決，聲稱爸爸是大人，請他來幫忙解決。 但是他們兩個都是成年人了，也出社會這麼久了，不是小孩子。不要再把自己當小孩，當成巨嬰。什麼事情都丟給長輩處理。爸爸也因為他們這樣不斷地騷擾他，憂鬱症也復發了。所以針對這件事情，我也很不能諒解他們兩個。我很心疼自己爸爸，爸爸現在的狀態很差。

本來他們在網路上怎麼吵，我都不想回應，他們一直不斷的吵吵鬧鬧。清官難斷家務事，介入別人夫妻吵架是很不明智的事情，而且她們小孩至今無法報戶口，也沒辦法看醫生，這也不是我能力範圍可以解決的 。 但是這一次，又扯到我跟爸爸身上，我不得不出來再次聲明。

我很明確的告訴大家，不管她在外面欠任何人錢，都不要來找我 ，跟我無關。不要認為你借他錢，或是有任何金錢糾紛，就來找我或爸爸要，千萬不要存有這種心態。請放心，我和爸爸絕對不會買單的。我們不是當事者，不要找到我們身上來。就像我自己如果負債，我也不會牽連到妹妹或爸爸身上，一定會自己解決掉。

至於妹妹跟阿順他們夫妻間的事情，有任何金錢及糾紛，請他們自己去訴諸法律。用正常管道去處理。 不是找我當裁判，我不是法官，也沒有辦法去判定對錯，也沒辦法釐清他們兩人的金流。

大家都已經是成年人了，而且也成家立業了有小孩。 自己做的事，自己要承擔。沒有任何人有義務一直幫你擦屁股。不要用道德來綁架我，我不吃那一套，我光明正大不欠任何人！ 應該我負責的，我一定會負責起來。但是不關我的事情，也不要強加在我的身上。 己所不欲勿施於人

甚至還有人不斷延伸 ，扯到胡媽與前員工 ，說當初我罵胡媽亂說話 ，那是因為她第一次無故和我妹妹說我朋友的壞話 ，讓我朋友很受傷 ，當我時也是花了一段時間 ，他們兩個和我道歉以及和我朋友講開 ，並說自己不會再犯 ，我才原諒她們！ 沒想到不久換在妹妹家又發生第二次我才很生氣 （以上影片皆有紀錄）

那麼關於大家說我之前員工被我開除的事 ，那也是阿順親眼看到前員工拿胡媽手機做刪除動作 ，阿順和妹妹胡媽三人親自來警告我，阿順也親口告訴我，是她看到的 ！我因此而相信她！畢竟如果只是妹妹和胡媽的話我會若有所疑！ 但這也不是我開除的主因 ，是後面當時又同時發生了許多我不知道事情與工作問題 （當時直播有說）

麻煩大家不要無限上綱 ，又無端牽扯一堆人！ 當然我也有看到一直有看片了解全貌的粉絲 ， 也有能同理我家庭紛擾的狀況的人，這個真的讓我很感動 ，謝謝你們！

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