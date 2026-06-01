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娛樂 電視

郭子乾驚曝「滿清鑲黃旗」後代！超狂隱藏家世不藏了

〔記者蕭方綺／台北報導〕王偉忠在中廣《欸！我說到哪裡了？》專訪老友郭子乾，細數兩人長達37年的情誼，王偉忠特別介紹，郭子乾祖籍是黑龍江人，郭子乾說他家其實是滿清鑲黃旗，年輕時他很好奇為什麼王偉忠愛找人吃酸菜白肉鍋，因為他們家都吃涮羊肉，後來發現原來是以前滿清貴族愛吃涮羊肉。王偉忠笑說：「如果孫中山沒推翻滿清，現在郭哥就是大阿哥了！」

郭子乾（左起）、王偉忠、于子育主演舞台劇《謝謝大家收看》。（金星文創提供）郭子乾（左起）、王偉忠、于子育主演舞台劇《謝謝大家收看》。（金星文創提供）

郭子乾在國三那年透過模仿公民老師的鄉音、像到讓同學們驚訝萬分，才發現自己對模仿有天賦，開始對表演產生興趣。郭子乾回憶當年踏入電視圈，郭子乾從助理兼臨時演員開始，跟著王偉忠演《連環泡》的「中國電視史」短劇，演得過癮，但也痛苦，甚至曾經連吃36次NG，這些過程都融入舞台劇《謝謝大家收看》的劇情裡，反過來由郭子乾飾演愛罵人的製作人。

王偉忠（右）、郭子乾主演舞台劇《謝謝大家收看》。（金星文創提供）王偉忠（右）、郭子乾主演舞台劇《謝謝大家收看》。（金星文創提供）

王偉忠解釋，當年脾氣特別大，是想帶著郭子乾、許效舜這批新演員在電視台的老環境中闖出一片天。郭子乾說，很多人都問他怎麼克服舞台恐懼症，他笑說這麼多年磨下來的心得，就是要把眼前的人當成「不是人」！只要導演沒喊停，他就全心投入繼續演，不然幹嘛要當演員。現在郭子乾已是戲精，將表演的體會做成線上課程《百變鏡像術》，跟觀眾分享自己從表演學會的溝通膽識。

王偉忠（左）在中廣節目《欸！我說到哪裡了？》專訪郭子乾。（金星文創提供）王偉忠（左）在中廣節目《欸！我說到哪裡了？》專訪郭子乾。（金星文創提供）

今年六月下旬、王偉忠與郭子乾合作的《謝謝大家收看》將在台中中山堂演出四場，演完就封箱。郭子乾說，他跟女主角于子育真的都很喜歡這齣戲，都很不捨，于子育還問「真的演完最後四場就不演了嗎？很可惜！」他倆甚至背著王偉忠研究乾脆換掉王偉忠，戲就能繼續演，可惜王偉忠的戲份太多、換不掉。

王偉忠笑說，他的作品都跟生活體會有關，每個階段都想做出不同的創作，這檔戲經過四年巡演，六月下旬在台中中山堂畫下句點封箱，也承諾後面一定有好戲跟觀眾分享。《謝謝大家收看》購票請洽udn售票網。

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