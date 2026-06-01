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娛樂 最新消息

「台版Jennie」孫淑媚空降花蓮！夏戀嘉年華7月開唱 逆齡女神成最辣壓軸

〔記者王錦義／花蓮報導〕2026年花蓮夏戀嘉年華正式宣布將於7月1日至5日在花蓮東大門廣場強勢登場！花蓮縣政府今天搶先公布首波二十組重量級卡司，其中最引爆網路話題的，莫過於近來因超逆齡驚豔全網、被封為「台版Jennie」的台語歌后孫淑媚，將空降花蓮擔任壓軸巨星，消息一出隨即引發歌迷瘋狂，勢必掀起一波搶購花蓮車票與住宿的夏戀熱潮。

孫淑媚。（資料照，記者胡舜翔攝）孫淑媚。（資料照，記者胡舜翔攝）

縣府觀光處指出，今年夏戀嘉年華全面升級，首創「五大主題式音樂派對」，橫跨流行、韓流、親子、原創與國際音樂，卡司含金量極高。五大主題夜包含原鄉多元發聲的「山海野FUN之夜」、親子電音娛樂的「潮YOUNG放電之夜」、原創靈魂撞擊的「浪人爆擊之夜」、匯聚國際元素的「ASIA WAVE 海岸熱浪夜」，以及七月五日登場的「ALL NIGHT 巨星狂歡夜」。

最受樂迷矚目的焦點，當屬剛度過45歲生日卻依舊保有火辣少女身材與精緻臉蛋的孫淑媚。近日她在網路上因時尚逆齡狀態驚豔大批網友、收獲「台版Jennie」美譽，網路聲量一夕爆紅。這次她將在最後一晚壓軸登場，帶領東部壞男孩、持修等音樂人齊聚花蓮狂歡，屆時勢必引爆東大門夜空。

花蓮縣政府觀光處公布2026夏戀嘉年華首波卡司。（縣府提供）花蓮縣政府觀光處公布2026夏戀嘉年華首波卡司。（縣府提供）

除了孫淑媚，首波夢幻陣容實力同樣驚人。包含二度宣布攻蛋、發行橫跨十八度音域新專輯的金曲歌王許富凱；全員退伍後「滿血回歸」的超人氣男團Ozone將在夏戀首度合體；以及五月份剛辦完萬人專場金曲樂團「麋先生MIXER」，與「社長大人」持修等，都將接力炸裂東海岸。

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