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娛樂 音樂

孫淑媚才開心從碩士班畢業 「把碩士帽當貝雷帽」道歉了

〔記者陳慧玲／台北報導〕45歲的台語歌后孫淑媚日前才開心分享喜悅，因為她順利從世新大學完成傳播管理學系碩士在職專班學業，不過因為她戴碩士帽的方法出現誤差，也引起網友熱議，今（1日）早她也道歉了。

孫淑媚完成碩士班學業，但戴帽子方式引起熱議。（翻攝自臉書）孫淑媚完成碩士班學業，但戴帽子方式引起熱議。（翻攝自臉書）

近期孫淑媚成為話題人物，外界除了討論她的長相變化，也討論她的碩士班畢業典禮造型，很多網友覺得她在畢業典禮上將碩士帽「戴在後腦勺」的獨特方式有疑義，不少人笑稱「第一次看到有人把碩士帽當貝雷帽戴」。

對於網友的批評指教，孫淑媚表示：「拍勢，我第一次當碩士…，原來碩士帽有正確的戴法，而我戴錯了。謝謝大家的提醒與指正，也很抱歉造成錯誤示範。」

孫淑媚戴碩士帽方式引起爭議。（翻攝自臉書）孫淑媚戴碩士帽方式引起爭議。（翻攝自臉書）

孫淑媚發文致歉。（翻攝自臉書）孫淑媚發文致歉。（翻攝自臉書）

孫淑媚並解釋：「當天其實只顧著開心和緊張，以為帽子戴得住、拍照好看就可以了，沒有注意到相關的禮儀與規範。對於因此感到在意或不舒服的朋友，我誠心致歉。未來如果還有機會，我一定會把帽子戴正確。謝謝大家的包容與提醒。」很多網友安慰她，也不了解原來碩士帽有正確戴法，並鼓勵她自在做自己就好，也再次恭喜她碩士班畢業。

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