72歲陳盈潔傳出病危前夫先去告別 周蕙自告奮勇唱經典曲有殺氣

〔記者陳慧玲／台北報導〕資深音樂人許常德持續關懷72歲的台語歌后陳盈潔，昨（31日）在EZ5音樂餐廳舉辦「搭上火箭前跟大家說再見音樂會」，前陣子才首次登上小巨蛋開唱的美聲歌手周蕙也親臨現場盡份心意，並選唱媽媽非常喜愛的陳盈潔演唱歌曲，她的好歌聲也受到許常德誇讚，敲碗她趕快出台語專輯。

周蕙（中）唱台語歌有味道，許常德（左）敲碗她出專輯。（翻攝自臉書）

陳盈潔傳出身體狀況不樂觀，許常德也透露，她的前夫已在前陣子先去向她告別，雖然不知道陳盈潔還能撐多久，但周蕙透過歌曲讓大家重溫陳盈潔的經典，周蕙談到：「歌曲真是有神奇的力量，像時光機，自告奮勇說我要上台唱《風飛沙》，因為周媽媽每次去KTV必點，更是我滿滿的童年回憶。」她並說：「祝福陳盈潔大姐。」

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對於周蕙昨天到場力挺，許常德表示：「超級感謝你，讓我在台上，有個很安穩的同行者。你唱台語歌，真的要出專輯啦，那個殺氣和深情超有fu。」周蕙則笑回：「來呦！誰怕誰。」許常德則再回應：「灑花，許願，期待。」周蕙的好歌聲本就沒話說，不只國語歌唱得好聽，演唱陳盈潔的《風飛沙》也很有味道。

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