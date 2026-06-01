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娛樂 最新消息

與網紅整復師合作拍片卻肋骨斷裂！胡文英女兒求償105萬結果出爐

〔記者翁靖祐／台北報導〕知名女星與模特兒胡文英女兒女演員鄭靚歆，於2023年間與網紅整復師「亞當老師」合作拍攝影片，未料亞當老師在施作整復時疏未注意施力力道，導致鄭靚歆受有左側第三肋骨線性骨折等傷害。刑事部分，亞當老師被依過失傷害罪判處有期徒刑4月定讞；民事部分，鄭靚歆依侵權行為法律關係向亞當老師求償新台幣105萬餘元，台灣士林地方法院近日審結，判決亞當老師須賠償14萬4271元。

鄭靚歆（右）淚控遭整復師喬到肋骨骨折，生活無法自理呈半殘狀態，2023年10月在母親胡文音（左）陪同下出庭。（資料照）鄭靚歆（右）淚控遭整復師喬到肋骨骨折，生活無法自理呈半殘狀態，2023年10月在母親胡文音（左）陪同下出庭。（資料照）

「亞當老師」具傳統整復推拿技術士證書，於新北市汐止區經營傳統整復推拿。2023年6月20日晚間，鄭靚歆前往該處由被告為其進行整復推拿，過程中，亞當老師以右手握拳放在原告背部下方後，貿然不當施力將其身體下壓，導致鄭靚歆受有左肩及背部挫傷、左胸壓挫傷合併左側第三肋骨線性骨折等傷害。刑事部分，法院認定亞當老師疏未注意整復推拿之方式與力道，顯有過失，依過失傷害罪判處有期徒刑4月，案經上訴二審，遭台灣高等法院駁回定讞。

鄭靚歆也提出刑事附帶民事訴訟，主張其受有醫療費用、看護費用、就醫交通費用、工作損失及精神慰撫金等損害，合計求償105萬4133元。士林地院法官審理後，針對各項請求事證與金額進行核定。

在工作損失部分，原告主張受傷無法工作求償24萬12元，法官查閱其收入明細與經紀公司陳報資料發現，原告在主張無法工作的3個月期間內，每月均有宣傳、節目錄影、團購與業配等收入進帳，且醫囑僅記載「需休養三個月不可激烈運動及負重工作」，認定原告未能舉證其實際受有不能工作之損失，故此項請求不予准許。

在精神慰撫金部分，原告求償70萬元，法官審酌原告大學畢業、從事演藝工作，以及被告研究所畢業、從事整復工作之身分地位與實際經濟狀況，並考量被告過失傷害之侵權行為態樣與原告精神所受痛苦程度，核定精神慰撫金以10萬元為適當。

其餘求償項目方面，醫療費用因原告未能證明自行購買的濕熱電毯為醫療必要支出，僅准許實際就醫支出之5411元；看護費用依醫囑需專人照顧兩週，以每日2600元計算，判准3萬6400元；就醫往返之交通費用2460元則全額准許。法院判決被告亞當老師應給付原告14萬4271元，並自起訴狀繕本送達翌日起加計年息5%法定遲延利息。可上訴。

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