政治敏感！李泳知染紅髮遭出征 韓星出奇招自保：黑白直播、握拳打招呼

韓星李泳知近期捲入政治爭議。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在南韓當偶像到底有多難？每逢韓國選舉期間，明星們的穿搭、髮色，甚至連隨手比個手勢，只要一不小心沾上特定政黨的代表色或數字，就會被無限放大。嘻哈女王李泳知昨（30）日才剛開心曬出紅髮照，卻因撞色政黨遭網友質疑，嚇得她火速刪文，今日更直接把頭髮「嚕回黑色」發文道歉。這種草木皆兵的氛圍，逼得南韓偶像們研發出一套極致的「政治生存指南」，包括開啟黑白濾鏡、改用拳頭打招呼等奇招，笑翻全網！

韓星李泳知發文道歉。（翻攝IG）

相似的顏色政治爭議在南韓演藝圈屢見不鮮。去年人氣女團aespa隊長Karina，就曾因在選前穿了一件紅色衣服，慘遭大批激進網友出征謾罵，逼得她不得不親自出面發聲，委屈澄清「絕對沒有那個意圖」。

請繼續往下閱讀...

日前女團ODDYOUTH進行現場直播時，成員SUMMER一時忘記，順手對鏡頭比出「YA」的手勢，下一秒她赫然想起選舉禁忌，當場嚇到驚聲尖叫。為了自救，她手忙腳亂地在鏡頭前把「1到5的手勢全部輪流比了一遍」，瘋狂向觀眾證明自己完全中立，超慌張的畫面立刻在網路上瘋傳。

為了徹底杜絕被貼上政治標籤的風險，近來韓星打招呼的方式也出現奇觀。許多偶像在面對鏡頭時乾脆「自廢手指」，一律握緊「拳頭」或單純平手揮舞，確保伸出的手指頭數量不會被外界過度解讀。

男團B1A4改用黑白濾鏡直播。（翻攝X）

最絕的防範措施，當屬實力派男團B1A4。他們日前在選舉期間開直播與粉絲互動，為了徹底消滅任何因服裝、背景、道具顏色而引發的政治聯想，竟然在開播前直接將畫面套上「全黑白濾鏡」，讓整場直播宛如老電影。這種把安全係數拉到最滿的自保妙招，也被粉絲笑封為：「這絕對是韓國選舉期間，愛豆直播的唯一正確答案！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法