薔薔妹遭爆騙婚騙孕！創立「生殖中心」違法 衛生局證實已開罰

薔薔的妹妹林嘉珍創立福利寶貝生殖中心。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名藝人薔薔的妹妹林嘉珍家庭與事業雙重翻車！林嘉珍去年與中國籍同性伴侶「阿順」高調成婚，沒想到阿順昨（30）日晚間突然在社群平台Threads發出毀滅性爆料，痛訴自己遭林嘉珍「騙婚騙孕」，甚至在生完小孩第9天就被冷血趕出月子中心。這場大戰不僅點燃網路輿論，連帶讓林嘉珍創立的「福利寶貝生殖中心」遭到起底，被質疑非法招攬海外代孕。台北市衛生局對此火速回應，證實今年已對其開罰5萬元，若有新事證將絕不寬貸、加碼重罰！

這場深夜引爆的「跨國風暴」源自於阿順的崩潰發文。阿順透露，兩人當初遠赴國外借精懷孕，好不容易在今年3月產下女兒，未料這竟是噩夢的開始。阿順怒控，自己產後僅9天就被林嘉珍狠心趕出月子中心，甚至連租屋處都進不去，如今每天得痛苦通勤2小時才能看一眼女兒。她氣憤直呼：「這兩年被詐欺、被背叛，騙錢騙懷孕，從來沒有遇到過這麼壞、心腸這麼歹毒的人！」

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福利寶貝生殖中心官網列出各國代理孕母價格。（翻攝官網）

隨著醜聞鬧大，林嘉珍旗下經營的「福利寶貝生殖中心」也因涉嫌違法被推上風口浪尖。該公司網站大剌剌列出中國、泰國、美國等國家的跨國代孕行情，喊價高達66萬人民幣（約新台幣300萬元），引發非法進行代孕買賣的質疑。雖然林嘉珍曾緊急在社群喊冤，辯稱公司僅是提供「純資訊諮詢」，但官方顯然不買帳。

根據《聯合報》報導，北市衛生局醫事管理科長吳岱穎透露，經調查後確認該中心確實違法，已依照《醫療法》第104條「非醫療機構不得為醫療廣告」對其開罰5萬元罰鍰，強調目前正密切鎖定，一旦有新事證將會持續追罰。

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