自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

薔薔妹遭爆騙婚騙孕！創立「生殖中心」違法 衛生局證實已開罰

薔薔的妹妹林嘉珍創立福利寶貝生殖中心。（翻攝IG）薔薔的妹妹林嘉珍創立福利寶貝生殖中心。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名藝人薔薔的妹妹林嘉珍家庭與事業雙重翻車！林嘉珍去年與中國籍同性伴侶「阿順」高調成婚，沒想到阿順昨（30）日晚間突然在社群平台Threads發出毀滅性爆料，痛訴自己遭林嘉珍「騙婚騙孕」，甚至在生完小孩第9天就被冷血趕出月子中心。這場大戰不僅點燃網路輿論，連帶讓林嘉珍創立的「福利寶貝生殖中心」遭到起底，被質疑非法招攬海外代孕。台北市衛生局對此火速回應，證實今年已對其開罰5萬元，若有新事證將絕不寬貸、加碼重罰！

這場深夜引爆的「跨國風暴」源自於阿順的崩潰發文。阿順透露，兩人當初遠赴國外借精懷孕，好不容易在今年3月產下女兒，未料這竟是噩夢的開始。阿順怒控，自己產後僅9天就被林嘉珍狠心趕出月子中心，甚至連租屋處都進不去，如今每天得痛苦通勤2小時才能看一眼女兒。她氣憤直呼：「這兩年被詐欺、被背叛，騙錢騙懷孕，從來沒有遇到過這麼壞、心腸這麼歹毒的人！」

福利寶貝生殖中心官網列出各國代理孕母價格。（翻攝官網）福利寶貝生殖中心官網列出各國代理孕母價格。（翻攝官網）

隨著醜聞鬧大，林嘉珍旗下經營的「福利寶貝生殖中心」也因涉嫌違法被推上風口浪尖。該公司網站大剌剌列出中國、泰國、美國等國家的跨國代孕行情，喊價高達66萬人民幣（約新台幣300萬元），引發非法進行代孕買賣的質疑。雖然林嘉珍曾緊急在社群喊冤，辯稱公司僅是提供「純資訊諮詢」，但官方顯然不買帳。

根據《聯合報》報導，北市衛生局醫事管理科長吳岱穎透露，經調查後確認該中心確實違法，已依照《醫療法》第104條「非醫療機構不得為醫療廣告」對其開罰5萬元罰鍰，強調目前正密切鎖定，一旦有新事證將會持續追罰。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中