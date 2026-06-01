（影音）原來陳盈潔是監製！搭上火箭前跟大家說再見

許常德（昨起）、周蕙、于美人昨午出席「搭上火箭前跟大家說再見音樂會」。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕資深音樂人許常德昨（31）日為72歲台語歌后陳盈潔募款，在台北EZ5舉辦「搭上火箭前跟大家說再見音樂會」，透露陳盈潔前夫近期已悄悄前往告別，自己接下來將不再前去探望陳盈潔，屆時她的身後事將由喪葬業者小冬瓜代為公布。

昨晚許常德在臉書發文透露知名主持人于美人和歌手周蕙、許志豪都是他第一時間就婉拒他們來的，「因為沒有樂隊，也沒有彩排時間、沒有妝髮，也沒有rundown，很擔心帶給他們麻煩，但他們還是來了。」

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為何要辦這場音樂會？許常德表示因為有很多人關心陳盈潔狀況，也很長一段時間了，是時候跟大家畫上一個句點，「這個句點就是跟大家報告這兩年半幾個感動的故事，如果真的到那一天，辦完後事的款項，會捐出一半給一位下半身癱瘓獨居的年輕人，這位年輕人的人生還很長，希望這一點光亮，能給他繼續前行的力量，像大家這2年半支持陳盈潔。」

許常德坦言，昨天相聚大家都是為我們自己而來的，「我們就是這麼有緣，我們就是這麼心甘情願的，超值得，這2年半的旅程，原來陳盈潔是監製，我們才是主要演員。」

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