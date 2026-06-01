王菲現身謝霆鋒鳥巢演唱會 左手無名指疑戴鑽戒

王菲開心與歌迷揮手（左圖），她左手無名指疑似戴著鑽戒（右圖紅圈處），引起粉絲熱議，猜她跟謝霆鋒或已結婚揣測。（香港星島日報）





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〔娛樂頻道／綜合報導〕港星謝霆鋒自去年4月起展開《Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會》世界巡迴演唱會，上個月（30）日唱到中國北京國家體育場（鳥巢），舉行一連2天盛大演出。現場不僅座無虛席，氣氛火熱，更有反思在觀眾席捕獲天后女友身影，王菲低調現身力挺謝霆鋒，掀起熱議。

有粉絲昨晚爆料，透露王菲進入觀眾席後，一度縮在友人身後，直到謝霆鋒演出期間，她才坐到包廂位置，全程化身男友的頭號粉絲。

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當時，王菲專注欣賞謝霆鋒演出，時而跟著節奏拍手，時而展露甜美笑容，粉絲驚喜說，最令人感到震驚的，遠距離拍攝的畫面中發現，王菲左手無名指疑似戴著一枚閃閃發亮的戒指，就算在昏暗燈光與超遠距離鏡頭下仍相當醒目，令人懷疑是鑽石戒指，甚至瘋傳2人已低調登記結婚。

根據曝光影片，王菲打扮隨性低調，紮起頭髮，身穿簡約的白色V領上衣搭配寬鬆牛仔褲，肩背軍綠色帆布袋，戴著黑色口罩，在工作人員的護送下穿過會場通道。雖然想保持低調，但王菲見到鏡頭時，仍親切地揮手致意，心情顯得相當不錯。

謝霆鋒時隔多年重返北京舉行個人大型演唱會，吸引數萬名歌迷到場支持。演唱會以「進化」為主題，舞台設計充滿未來感，場面震撼。謝霆鋒身穿印有「Evolution」字樣的白色T恤，一連帶來多首經典金曲與新作，展現其搖滾魅力，讓現場氣氛持續高漲。

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