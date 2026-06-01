（專題）北美票房被口碑恐怖片洗版！兩大原創神作狠奪冠亞軍全出自YT創作者

《後室》（左）和《愛你致死不渝》成為北美電影市場兩大黑馬，投資報酬率都超高。（采昌提供、翻攝自官網）

〔記者許世穎／專題報導〕北美上週末（5月29日至31日）各地戲院湧入大量Z世代觀眾，兩部話題恐怖片成功掀起觀影熱潮。A24出品的《後室》在北美3442家戲院上映首週便狂收8100萬美金（約台幣25.46億元），創下驚人紀錄；而屢創奇蹟的黑馬作品《愛你致死不渝》上映第三週再度逆勢成長，累積票房更衝破1億美金（約台幣31.43億元）大關。

值得注意的是，這兩部電影皆由YouTube創作者執導，製作成本極低，卻徹底顛覆業界對票房成功公式的既定印象。國外票房分析師認為，這波現象讓整個產業受到鼓舞，因為市場上出現一批新觀眾正在等待這類型內容；尤其獨立恐怖片原本就具備市場熱度，但如今的爆發力已超出預期，甚至能與暑期大片正面對決。

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尤其令人震驚的是，在傳統上由大型系列電影主導的暑期檔期開端，原創作品竟成為市場主角，《後室》與《愛你致死不渝》分別拿下上週末北美票房冠亞軍，前者打破A24開片紀錄，後者則寫下連續三週票房皆成長的罕見紀錄。

《後室》製作成本約1千萬美金，首週北美就賣破8100萬美金。（采昌提供）

近年來愈來愈多YouTube創作者成功進軍大銀幕，並將自身龐大的年輕粉絲群帶進戲院。今年稍早，YouTuber馬克菲施巴克自編自導、自資發行的恐怖片《鐵肺》，便以300萬美金（約台幣9429萬元）成本創下5000萬美元（約台幣15.72億元）票房佳績。而《後室》的製作成本（不含宣發）據報約1千萬美元，《愛你致死不渝》製作成本更只有100萬美金！

Comscore市場趨勢主管保羅德加拉貝迪安指出：「現在還無法確定這是否代表電影產業的新時代或典範轉移，但YouTube創作者進軍電影產業的路徑，應該被視為傳統電影體系的補充，這是一條過去從未存在過的內容生產管道。」

《愛你致死不渝》製作成本約100萬美金，目前北美票房已破1億美金。（翻攝自官網）

「布倫屋」製片傑森布倫也在社群平台興奮表示：「這週末全美票房冠亞軍都是布倫屋與原子怪獸（溫子仁的製片公司）的作品，而且成本都低得驚人。戲院擠滿觀眾，真是拍恐怖片的美好時代！」

票房分析師大衛A葛羅斯總結表示：「觀眾正在回到戲院，《後室》和《愛你致死不渝》為市場注入驚人的活力，這是非常振奮人心的消息。但電影產業仍需要那些大型暑期製作與知名系列作品站出來支撐市場。」

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