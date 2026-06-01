開片成績改寫歷史！《後室》票房狂飆賣破預期 20歲導演一戰封神

驚悚懼作《後室》北美及全球開片票房相當驚人。（采昌提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由「金獎製造機」A24打造的驚悚懼作《後室》票房勢如破竹！上週末（5月29至31日）於北美3442家戲院上映，首週末狂收8150萬美金（約台幣25.61億元），遠遠超越原先預估的4000萬至5000萬美金（約台幣12.57億至15.72億元）開片成績，不僅空降北美票房冠軍，更刷新A24影史開片紀錄，成為今年最具話題性的現象級電影之一。

《後室》改編自導演凱恩帕森斯爆紅全球的同名網路短片系列，描述一名家具店老闆（奇維托艾吉佛飾）意外發現一道神秘入口，通往一處彷彿無限延伸的詭異房間迷宮，當他離奇失蹤後，由坎城影后蕾娜特萊茵斯薇飾演的心理治療師決定深入未知世界展開救援。

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年僅20歲的帕森斯也憑藉本片寫下影史新頁，成為北美票房史上最年輕的週末冠軍導演。原紀錄保持人為《超能失控》導演喬許特蘭克，在2012年以27歲之齡創下紀錄，如今正式被帕森斯超越。

除了導演年齡創紀錄之外，《後室》更一舉刷新多項票房里程碑，該片不僅成為A24成立以來最大開片作品，大幅超越《帝國浩劫：美國內戰》2550萬美金（約台幣8.01億元）三天開片紀錄，以及《橫衝直闖》2850萬美金（約台幣8.96億元）五天開片成績；僅用一個週末便超越奧斯卡得獎神片《媽的多重宇宙》全美累積7720萬美金（約台幣24.26億元）的總票房，躍升A24影史第二高票房電影，拿下冠軍也毫無懸念。

海外市場方面，《後室》同樣表現驚人，在超過50個市場上映5天便進帳3650萬美金（約台幣11.47億元），加上北美8150萬美金（約台幣25.61億元）開片成績，全球首週票房累積衝上1.18億美金（約台幣37.09億元），成為恐怖片史上少數首映週末全球票房突破1億美金大關的作品。

更令人驚訝的是，《後室》製作成本僅1000萬美金（約台幣3.14億元，不含行銷費用），如今全球票房已突破1.18億美金，投資報酬率相當驚人，已被視為今年最成功的原創電影之一。雖然官方尚未宣布續集計畫，但帕森斯近日受訪時透露，已開始思考將《後室》進一步發展成系列電影宇宙的可能性。

《後室》全台上映中，上週三（5月27日）搶先美國在台上映立刻登上全台新片冠軍，全台票房將於下午揭曉。

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