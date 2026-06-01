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娛樂 最新消息

「食人癖」風暴震撼全球！艾米漢默沉寂5年近況曝

艾米漢默年僅38歲，卻多了幾分滄桑感。（達志影像）艾米漢默年僅38歲，卻多了幾分滄桑感。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕曾拍攝《以你的名字呼喚我》的38歲好萊塢男星艾米漢默（Armie Hammer）消失近5年，最近終於被拍到了！

艾米漢默日前被媒體目擊現身洛杉磯西好萊塢街頭，只見他穿著運動服、戴著棒球帽，還蓄起小鬍子，模樣比當年男神時期多了幾分滄桑感。這也是他在捲入震撼全球娛樂圈的「食人癖好」風暴後，難得再次成為鎂光燈焦點。

艾米漢默被外媒在街頭直擊近況。（達志影像）艾米漢默被外媒在街頭直擊近況。（達志影像）

回顧2021年，艾米漢默遭多名前伴侶公開指控，不僅被控涉及性侵與暴力行為，更因外流訊息中出現大量BDSM（主僕支配關係）與食人幻想內容，引發全球譁然。事件爆發後，他火速退出《劫婚大作戰》、《The Offer》等多個重要項目，演藝事業幾乎瞬間歸零，成為好萊塢近年最具爭議的殞落案例之一。

雖然艾米漢默始終否認所有違法指控，律師團隊也強調所有關係皆屬雙方合意，而洛杉磯警方最終並未提出刑事起訴，但這場風暴仍重創他的形象與事業。曾經是好萊塢最被看好的男星之一，卻在短短幾個月內跌落谷底。

如今重返洛杉磯生活的他，已開始逐步恢復工作。不過對外界而言，比起他的復出計畫，更令人好奇的是，在經歷人生最黑暗的低谷後，這位昔日男神是否還有機會重新站上主流舞台？

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