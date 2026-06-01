被低估的台灣英雄 《為一切人》拍出寶島最暖身影

〔記者鍾志均／台北報導〕紀錄片《為一切人，成為一切》歷時6年拍攝完成，講述一群來自異鄉的人，默默用一生改變了台灣的命運，電影還沒正式上映，募資計畫已先掀起感人迴響。

《為一切人，成為一切》聚焦1950年代來自法國、瑞士的100多位神父。他們遠離家鄉來到資源匱乏的花東地區，有人一待就是半世紀以上，陪伴原住民部落成長，學習族語、保存文化，甚至在社會尚未重視原住民語言之前，就開始編纂辭典、以族語主持彌撒，留下如今珍貴的文化資產。

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《為一切人，成為一切》戴宏基神父（左）不畏強權威脅，投書國際媒體，揭發並拯救台灣原住民雛妓事件。（希望影視提供）

片中最令人動容的人物之一，是來自瑞士的戴宏基神父。27歲來台後便深耕太魯閣部落，向來低調的他，這次罕見接受長達近6年的貼身拍攝。他回憶1984年挺身揭發原住民雛妓事件，勇敢向國際媒體投書，引發社會震動，也間接促成後來《少年福利法》的推動。

另一位主角潘世光神父則被許多部落居民稱為「比爸爸更像爸爸的人」，早年騎著摩托車翻山越嶺深入偏鄉，數十年如一日守護部落，成為無數人生命中的依靠。

導演李秀純坦言，拍攝過程中最大的感受是時間正在流逝，許多神父與見證歷史的長者逐漸凋零，「如果現在不記錄，這些故事可能很快就消失了。」因此她選擇用鏡頭留下他們關懷弱勢、陪伴部落的身影，也讓更多人知道，台灣曾有這樣一群外國人，把自己的一生獻給這塊土地。

有趣的是，這次募資回饋品也藏著滿滿故事。其中最受關注的咖啡濾掛組，源頭竟可追溯到50多年前潘世光神父從法國帶來花蓮的咖啡種子，如今由在地咖啡農持續復育栽種，彷彿把神父與土地的情感，一起封存在咖啡香氣之中。

《為一切人，成為一切》吸引許多團體主動詢問包場，也有網友留言直呼：「他們也是台灣歷史的一部分」、「謝謝神父們替台灣留下珍貴文化」，讓片方決定將募資延長至6月30日，希望讓更多人認識這段逐漸被遺忘的故事。

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