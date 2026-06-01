跳牆逃學全村聽她哭！天后自揭15歲叛逆往事 電影夢剛起飛卻因「他」慘被斬斷

〔記者胡如虹／專訪〕「低音歌后」冉肖玲15歲時曾憑著一股傻勁，幫媽媽追星成功，把銀幕偶像「王豪」請回家吃飯，沒想到這場夢幻奇遇卻斬斷了她的電影明星夢。

冉肖玲的電影明星夢因為大明星的一句話而被斬斷。（冉肖玲提供）

冉肖玲笑說她從小不愛讀書，夢想當電影明星，15歲時就大膽跳牆逃學。「那時我爸爸在後面追，我媽媽拿著藤條在家裡等。一回到家，我媽媽拿著藤條對著我的腿就是一陣暴打，全村都聽見我的哭聲。」還好隔壁的青媽媽以「人各有志，三百六十行行行出狀元」勸下她盛怒的爸媽，並熱心的介紹她進入陸光康樂隊演戲。

請繼續往下閱讀...

冉肖玲輟學後，一邊在陸光康樂隊演戲，一邊跑去凌波、林黛、王豪等香港大明星經常出入的「第一飯店」找機會，她說飯店的吳孝良經理是她人生的第一個貴人，「他看我常常出現，問我『「小妹妹，妳到底想幹什麼？』知道我想當明星！想認識明星帶我去演電影，就帶我去見當時的大明星王豪、麥基。」

「低音歌后」冉肖玲笑談自己從小就是個叛逆少女。（記者胡如虹攝）

冉肖玲見到大明星，不但不怯場，還開口邀請王豪、麥基到她家吃飯，那一頓飯賓主盡歡，只是吃完飯後，王豪的一番話卻改變了她的人生方向。她說王豪吃完飯後跟她媽媽說：「阮太太我看你們家環境很單純，還是不要把女兒送進電影圈這個大染缸。」

冉肖玲（左二）和青山（左起）、金晶、孔蘭薰都是從《群星會》走紅的歌星。（冉肖玲提供）

王豪的這番話自然發揮了作用，冉肖玲說她媽媽不准她再做電影明星夢，但她仍然不死心，還是偷偷又跑去「第一飯店」。吳經理見她明星夢堅定，建議她當不成電影明星，不如當歌星，又介紹她認識《群星會》的製作人關華石、慎芝夫婦，讓她得以從《群星會》一炮而紅，改寫人生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法