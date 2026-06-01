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未滿21歲神童誕生 《後室》導演背景太狂

20歲導演凱恩帕森斯（Kane Parsons）以電影《後室》一鳴驚人。（達志影像）20歲導演凱恩帕森斯（Kane Parsons）以電影《後室》一鳴驚人。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕年僅20歲的導演凱恩帕森斯（Kane Parsons）以電影《後室》一鳴驚人，拍出今年最受期待的恐怖電影之一，甚至成為A24史上最年輕導演。

《後室》源自一支由帕森斯在臥室裡完成的YouTube影片；當時年僅16歲的他，用一台筆電和自學特效技術，打造出令人毛骨悚然的「後室宇宙」，短短幾年便吸引數億觀看次數，成為網路世代最知名的恐怖傳說之一。

更狂的是，這位天才少年坦承自己11歲就開始研究特效，甚至靠著網路資源自學AE。原本正在申請大學的他，突然接到來自好萊塢的邀約，最後乾脆把升學計畫擱置，直接投入電影圈。

如今電影版《後室》不只找來《世界上最糟糕的人》坎城影后蕾娜特萊茵斯薇、《自由之心》奇維托艾吉佛領銜演出，幕後更集結《厲陰宅》鬼才溫子仁等恐怖片大咖坐鎮。

凱恩帕森斯年僅20歲就能掌握國際級演員。（采昌提供）凱恩帕森斯年僅20歲就能掌握國際級演員。（采昌提供）

當電影上映時，帕森斯還沒滿21歲；面對外界瘋狂討論他的年紀，他反而顯得相當冷靜，直言：「網路上比我厲害的人多的是，而且很多人可能才13歲。」

甚至當有人質疑他根本沒資格執導電影時，演員馬克杜普拉斯也忍不住跳出來護航，直接開嗆酸民：「我在片場看到的帕森斯，掌控力比很多年紀大他3倍的導演還強。」

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