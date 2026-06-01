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史上最強迷妹！「低音歌后」15歲堵飯店大廳 竟把當紅男神帶回家吃飯

〔記者胡如虹／專訪〕「低音歌后」冉肖玲近年常回台北與老友聚會，每每現身總掀起歌迷無數回憶殺。不過，回首天后的出道傳奇，最狂的不是她16歲一開口唱歌就震懾《群星會》的歌迷，而是她15歲時，曾創下「追星終極神話」超夢幻狂事——她竟然憑著一股傻勁，把當紅的大明星「打包帶回家吃飯」！

「低音歌后」冉肖玲15歲就有超狂的追星奇遇。（冉肖玲提供）「低音歌后」冉肖玲15歲就有超狂的追星奇遇。（冉肖玲提供）

在那個既沒有星探、也沒有經紀公司的1960年代，追星、追夢全憑實力與膽量。那時才15歲、生性叛逆的眷村女孩冉肖玲，滿腦子明星夢，天天沒事就往台北追星聖地「第一飯店」的大廳跑。因為那裡是凌波、林黛、王豪等香港大明星訪台最常住的飯店。

一個小女孩天天來報到，讓飯店經理吳孝良忍不住走過去盤問：「小妹妹，妳到底想幹什麼？」沒想到冉肖玲直白的說：「我想當明星！我想認識明星，叫他們帶我去演電影。」 這份毫無心機的夢想，當場融化了吳經理，不僅沒有趕她，還當幫她牽線，引薦她認識了當時的大明星王豪。

冉肖玲（左起）曾幫媽媽、姊姊追星，邀請大明星王豪回家吃飯。（冉肖玲提供）冉肖玲（左起）曾幫媽媽、姊姊追星，邀請大明星王豪回家吃飯。（冉肖玲提供）

冉肖玲說，大明星王豪是她媽媽的偶像，一看到王豪，她想到媽媽燒得一手眷村好菜，忍不住就開口邀請王豪到她家裡吃飯。誰也沒有想到萍水相逢的迷妹居然開口請大明星回家吃便飯？根本是追星的不可能發生的事情，但神奇的是，王豪聽完後竟然一口答應了！

冉肖玲從就小性格叛逆，很有主見。（記者胡如虹攝）冉肖玲從就小性格叛逆，很有主見。（記者胡如虹攝）

那一天對冉肖玲來說是永生難忘的回憶！飯店的吳經理和大明星王豪、麥基一起到她家吃飯，她媽媽開心的不得了，因為平常只能在電影院大銀幕上仰望的偶像，此刻居然就坐在自家的飯桌前，吃她煮的飯菜！

這頓熱氣騰騰的眷村飯，讓冉媽媽完成了追星族的最高榮譽，而這段邀明星回家吃飯的奇遇也成了冉肖玲15歲叛逆少女的瘋狂大冒險。

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