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娛樂 電影

36年來第一次！《懸賞令》申鉉濬「愛上台星」怕老婆看見

〔記者鍾志均／台北報導〕台韓合製電影《懸賞令》有高達7成場景在台中取景，近日於首爾舉辦媒體試片會。出道36年的資深男星申鉉濬成為全場焦點，他不僅首次挑戰「一人分飾兩角」，還首度升格擔任監製，笑稱自己根本該領兩份薪水。

《懸賞令》申鉉濬（左起）、裴優熙、金炳萬出席媒體試片會。（童心娛樂提供）《懸賞令》申鉉濬（左起）、裴優熙、金炳萬出席媒體試片會。（童心娛樂提供）

申鉉濬在《懸賞令》同時飾演老實善良的賢俊，以及惡名昭彰的通緝犯哲久，兩個角色性格南轅北轍，讓他直呼演得過癮又新鮮。他透露，拍戲超過30年，喜劇、愛情、動作幾乎都演遍了，唯獨從未挑戰過分飾兩角，這次算是圓夢。

有趣的是，片中還有與台灣新生代女星雷嘉汭的感情戲，他害羞笑說：「很久沒拍愛情戲了，感覺很好，但又有點擔心太太看到會不會生氣，所以不敢邀請她來看電影。」

回憶去年夏天在台中拍攝的時光，申鉉濬坦言又熱又累，但對台灣留下深刻印象，尤其夜晚景色讓他難忘。他透露，每天收工後看到台中的夜空，都有種特別浪漫的感覺，也讓拍攝愛情戲時更容易投入情緒。

導演申在浩表示，《懸賞令》誕生的初衷，就是想拍一部觀眾能夠毫無壓力享受的娛樂作品。從小看著成龍電影長大的他，特別將動作、喜劇與愛情元素融合，希望打造一部充滿亞洲娛樂精神的作品。他更點名申鉉濬是全片靈魂人物，認為對方的喜感與演技兼具，絕對是最佳人選。

另一位演員金炳萬則展現超級粉絲本色，自爆接演原因非常單純：「只要申鉉濬哥找我，我連劇本都不用看就答應！」原本夢想成為演員的他，後來誤打誤撞以搞笑藝人身分出道，如今終於能在大銀幕圓夢。他也笑說，拍攝時最困難的是壓抑自己的綜藝魂，深怕即興演出太多會讓電影失焦。

曾是偶像女團成員的裴優熙，這次則徹底拋開甜美形象，飾演脾氣火爆的熱血女警。她坦言第一次看劇本時就被角色嚇到，「這個人火氣真的很大！」為了呈現外表柔弱、實際上超兇悍的反差魅力，她特別調整語氣與肢體動作，希望帶給觀眾不一樣的驚喜。

除了韓國卡司，《懸賞令》也集結台灣演員雷嘉汭、「綠茶」林埈永、黃小柔及一粒共同演出；該片預計於7月在台上映。

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