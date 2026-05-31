43歲王嫚萱當媽了！超音波照曝光「竟懷雙胞胎」：3月迎來2位小房客

〔記者蕭方綺／台北報導〕43歲「湘瑩」王嫚萱升格人妻後積極投入試管療程備孕，15日剛說植入胚胎的消息，沒想到再度捎來好消息，開心曬出超音波照，宣布懷上雙胞胎，興奮直呼：「我要當媽媽了！」

王嫚萱開心曬出超音波照，宣布懷上雙胞胎。（翻攝自臉書）

王嫚萱分享喜悅，透露其實早在3月就迎來兩位「小房客」入住肚子裡。得知一次懷上雙胞胎時，她坦言既驚喜又感動，直呼這份禮物來得太美好，更形容是老天爺送給自己最棒的生日禮物，讓多年來的願望終於成真。

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她得知懷孕後，每天早晨都會向寶寶道早安，睡前也不忘說晚安，平時有空就和肚子裡的孩子聊天、唱歌，希望她們能早點熟悉媽媽的聲音。不過，懷孕初期狀況並不穩定，曾多次出血，讓她更加小心翼翼照顧自己與腹中的寶寶。

王嫚萱迎接雙寶報到。（翻攝自臉書）

所幸兩個寶寶相當體貼，王嫚萱透露至今幾乎沒有孕吐等不適症狀，雖然常聽說孕婦容易嗜睡，但她笑說自己目前精神和胃口都相當不錯，心情也維持愉快狀態。面對即將到來的新生命，她感性表示，從沒想過自己能如此幸運，一次收到雙份禮物，「雙倍幸福，也雙倍期待」。

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