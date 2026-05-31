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娛樂 最新消息

李多慧、李雅英連環挨轟！名嘴王瑞德火大護航嗆：不爽不要看

王瑞德捍衛李多慧（左）、李雅英（右）向批評者喊話「不爽不要看」。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）王瑞德捍衛李多慧（左）、李雅英（右）向批評者喊話「不爽不要看」。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓啦啦隊女神李多慧日前因穿上北一女制服進行表演引發爭議；沒想到，李雅英近日也因球場椅子舞掀起正反論戰。對此，電視名嘴、資深媒體人王瑞德昨（30日）公開發聲捍衛，「有人攻擊我的李多慧和阿勇李雅英，捍衛到底！」更直言「不爽不要看！」

李多慧日前穿著北一女制服參與啦啦隊表演後，引來校友、表演藝術家兼OISTAT國際劇場組織執行長魏琬容批評「我的文化不該被你拿來表演！」李雅英則因一段球場中場表演影片在社群平台瘋傳，她以黑色椅子作為表演道具，身穿膚色超短緊身裙、白色低胸襯衫搭配黑色背心，隨著音樂節奏圍繞椅子舞動卻也引來外界對表演尺度的不同看法。

面對李多慧與李雅英近期接連捲入爭議，王瑞德選擇公開表態護航，「有人攻擊我的李多慧和阿勇李雅英，捍衛到底！」他盛讚2人高EQ、愛台灣、熱心公益，更以「鏟子超人」形容她們的付出，接著向批評者喊話「她們舞技如何？還輪得到你們這些人批評？不爽不要看！」鮮明立場曝光後，也再度為李多慧與李雅英相關話題增添討論熱度。

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