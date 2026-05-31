胡瓜錄影慘遭「水球破頭」！他不怒反謝謝大家

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視綜藝《綜藝大集合》日前大隊人馬開拔至台南安南「草湖寮代天宮」，向李府千歲熱鬧致意。節目一開場就點燃高昂戰火，特別邀請到「全國啦啦隊錦標賽」的嘻哈雙人冠軍展現頂級舞技，而啦啦隊女神檸檬與Mingo也不甘示弱、火辣尬舞應戰，雙方現場火藥味十足。

台籍啦啦隊檸檬擠走韓籍啦啦隊Mingo戰況激烈。（民視提供）

為了平息這場激烈的啦啦隊生死鬥，綜藝天王胡瓜特別祭出經典遊戲「熱舞大風吹」讓眾人一較高下。經過數輪實力廝殺，最終由檸檬與Mingo挺進命運決戰，兩人為了搶下最後一張椅子徹底拋開形象、使出渾身解數，甚至連椅子翻倒了都死不放手，場面一度失控！所幸檸檬最後抓準時機強勢反擊，成功擠下Mingo驚險奪冠，順利抱走高額獎金。

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胡瓜遭全場水球瘋砸。（民視提供）

不過，當天錄影的重頭戲落在隨後的遊戲「排隊洗頭趣」。正當參賽者們穿戴好黏有砂紙的安全帽與護目鏡、戰戰兢兢坐在水球下準備報數時，現場竟密謀了一場計畫，由於胡瓜生日將至，《綜藝大集合》製作人張智傑特別聯手主持群阿翔、籃籃、賴慧如與郭忠祐，秘密策劃了一場生日驚喜。團隊先是煞有其事地找來一群媽媽宣稱要與瓜哥玩遊戲，並趁著瓜哥毫無防備戴上眼罩之際，全場突然造反、所有人整齊劃一地拿起水球猛力砸向胡瓜。

胡瓜遭水球集體砸，不怒反而感謝大家。（民視提供）

突然遭到「水球集體圍攻」的胡瓜這才驚覺自己被整，沒想到當他一摘下眼罩，迎來的不是惡作劇的嘲笑，而是主持群與現場鄉親早已準備好的生日蛋糕與滿場的生日快樂歌，讓瓜哥又驚又喜，不僅完全沒有動怒，反而直呼「太暖心」，當場感性向全場幕後團隊與鄉親致謝。慶生過後，敬業的胡瓜立刻切回主持模式，不忘照顧現場的媽媽參賽者，親自下場同樂並逐一送上溫暖擁抱，展現親民魅力，也讓現場媽媽們開心地順利抱走獎金。

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