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娛樂 最新消息

蔡英文幫打氣仍鎩羽而歸 楊立微吐心聲：好想幫台灣拿名

楊立微在《英國達人秀》總決賽演出再次讓人留下深刻印象。（翻攝自YouTube）楊立微在《英國達人秀》總決賽演出再次讓人留下深刻印象。（翻攝自YouTube）

〔記者陳慧玲／台北報導〕帶著廣大台灣網友的祝福集氣，還有前總統蔡英文的幫忙打氣、拉票，台灣「足上舞伶」楊立微參加《英國達人秀》總決賽，雖然獻出精彩表演，但可惜受限於投票機制的不利，最後無緣得到前三名，楊立微在稍作休息後，也提到比賽感想，直呼好想幫台灣贏得名次。

楊立微（中）和老公（右）一起與評審Amanda合影留念。（翻攝自臉書）楊立微（中）和老公（右）一起與評審Amanda合影留念。（翻攝自臉書）

楊立微和老公「火雞」的搭檔演出，讓評審和很多觀眾、網友都看得目瞪口呆，她談到：「比賽結束後沒有拿到名次，還是覺得有點可惜，我真的好想幫台灣拿名喔！」她也不忘表達謝意：「謝謝全世界的台灣人幫助我，我都有看見大家的加油，這次花了很多的心血、好多錢，終於創造出總決賽的作品，漂亮的大廟背景，就像媽祖娘娘保佑我們一樣。」

楊立微（右）和知名評審賽門合影。（翻攝自臉書）楊立微（右）和知名評審賽門合影。（翻攝自臉書）

另外楊立微提到：「短短10天的總決賽準備時間，這一次我們已經做到最完美的樣子，這就是我們夢中婚禮的模樣，火雞撐著我，就像大家在網路上撐著我一樣，我都會記得。」雖然沒得名，但她和所屬的「即將成真火舞團」都會繼續表演下去，她說：「不會停止我們的火焰，我們會在臺灣在世界一直演一直演，希望大家能繼續支持我們支持我們繼續創作，讓世界看見臺灣。大家一定要來現場看我們表演噢！」

楊立微（左二）和獲得第三名的 ANASTASIIA（左）開心合影。（翻攝自臉書）楊立微（左二）和獲得第三名的 ANASTASIIA（左）開心合影。（翻攝自臉書）

楊立微也在社群分享她和《英國達人秀》賽門、Amanda、KSI、Alesha幾位評審的留念合照，另外還和獲得第三名的ANASTASIIA及她的愛犬SALSA合照，笑說自己也是SALSA的粉絲。

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