韋禮安攻蛋自爆「這數據」太慘 懊悔認了：有夠不划算

韋禮安「HI WE1 韋，您好」演唱會今天熱唱第二場。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕韋禮安「HI WE1 韋，您好」演唱會今天熱唱第二場，開場他笑問：「有沒有人昨天已經來看過了？今天唱的歌、講的話應該都差不多，可以嗎？」這次他在小巨蛋打造了45度的斜長LED舞台，為了照顧各方的粉絲，必須不停在台上來回走動，近來也瘋皮克敏的他，自嘲步數都沒記錄到，昨天回家一看才3500步，「有夠不划算的，早知道把手機帶上台。」

韋禮安和電話亭一起現身在小舞台。（記者王文麟攝）

今天同樣在韋禮安演唱《愛我沒錯》的歌聲中揭開序幕，他和全場歌迷展開電話連線，他說「喂」，歌迷回應「您好」，互動氣氛熱烈，而他以可愛的舞步唱跳完《珍妮佛》和《女孩》後，換上深藍色V領訂製西裝，和電話亭一起現身在小舞台，他邊打電話邊演唱充滿90年代風格的《為什麼你總是愛上不該愛的人》，緊接著又帶來英文歌曲《Typo》和《Get Outta My Head》，化身唱跳歌手讓歌迷嗨翻。

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韋禮安特別安排了長達16首歌曲Non Stop的演出。（記者王文麟攝）

而這次韋禮安特別安排了長達16首歌曲Non Stop的演出，從演唱會上首唱的粵語新歌《毫無代價唱我自己的歌》到《而立》、《I Wrote a Song for You》，以及橫跨到下一段落的《忽然》、《沉船》、《狼》等高難度曲目，全程沒有talking，展現超狂的Live演出實力。

身為貓奴的韋禮安在演唱會的VCR橋段，帶領全場一起玩「貓咪拳跳舞機」遊戲。（記者王文麟攝）

身為貓奴的韋禮安在演唱會的VCR橋段，帶領全場一起玩「貓咪拳跳舞機」遊戲，首場演出呼喚好友蔡旻佑以及導演馨儀、五月天的瑪莎加入一起玩，讓粉絲驚呼連連，而第二場則由鳳小岳、鼓鼓加入遊戲行列，韋禮安笑說：「歡迎大家都成為『貓咪共和國』的成員。」

最後韋禮安送上全新創作《很久很久》。（記者王文麟攝）

演唱會進入尾聲，破億神曲《如果可以》和出道作品《慢慢等》先後帶動全場大合唱，最後韋禮安送上全新創作《很久很久》，他說：「人與人之間的關係，是需要滋養和呵護的，透過音樂，我和大家連繫在一起，最後用這首歌送給你們，希望大家能和你們所愛的人、家人、朋友、寵物、重要的人，一起走到很久很久。」演唱會在感動的氛圍中畫下圓滿句點。《很久很久》將於6／2數位上架。

《很久很久》將於6／2數位上架。（記者王文麟攝）

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