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娛樂 日韓

金秀賢損失超過300億！律師痛批金世義：丟臉到國外

〔記者廖俐惠／綜合報導〕隨著「橫豎研究所」的主播金世義因涉嫌造假、誹謗金秀賢遭到羈押，金秀賢是否能夠成功復出，掀起各界關注。近期金秀賢的委任律師高相錄接受訪問，坦言金秀賢因此事，損失金額高達300億韓元（約台幣6.2億元），直言根本就是丟臉到國外。

金秀賢因遭造謠，損失金額高達300億韓元。（達志影像）金秀賢因遭造謠，損失金額高達300億韓元。（達志影像）

金秀賢的委任律師高相錄接受電視台《MBC》的訪問，認為這是一個「Cyber Wrecker」事件，直譯來說就是「網路破壞者」，靠造謠、帶風向來詆毀藝人的八卦網紅。這起事件不但透過沒有經過證實的問題，扭曲敘事以操控大眾認知，甚至偽造KakaoTalk訊息以及語音等關鍵資料，真的是前所未有。

高相錄認為，金秀賢不僅僅是個國內的藝人，全球大約有30億人知道他是誰，但這其實是讓國家蒙羞的事件（아주 사실은 제대로 국가 망신을 시킨 사례다라는 것입니다.），「結論，我認為這是一起集體且有計畫性的社會犯罪案件。他們企圖利用變造的證據來操縱大眾的認知，進而徹底毀掉一位無辜受害者、同時也是如今深受全世界喜愛的演員的名譽與人生。」

「橫豎研究所」金世義遭到羈押。（達志影像）「橫豎研究所」金世義遭到羈押。（達志影像）

金秀賢向金世義提出120億韓元（約台幣2.5億元）損害賠償，被問到是否有計畫索賠更多金額或者採取行動？高相錄表示，當時索賠金額為120億韓元，不過實際上的損失遠不於此，目前正在重新評估，有必要會調整索賠的金額。至於到底損失多少錢？高相錄透露金額大約為300億韓元。

金秀賢貴為紅遍全球的韓流巨星，結果在去年3月卻被揭露在未成年時期就與已故的金賽綸交往，一連串的事件因此爆發，金世義聲稱受到金賽綸遺屬的委託，開始揭露金秀賢等各種事蹟，包括金秀賢方面曾經買兇想要殺掉爆料者等等。金秀賢因此遭各大品牌切割，廠商甚至向他提告賠償，而台灣的高雄櫻花季也全面將金秀賢等商品、形象下架，金秀賢主演的韓劇《山寨人生》至今仍不見天日。

經過檢警一年的調查，認定金世義根本就是造假，截圖總共有7處偽造，連錄音檔都是AI變造，目前金世義已經遭到羈押。金世義則是矢口否認檢警的所有指控，而金秀賢所屬的GOLDMADALIST則感謝大家的信任以及等待，終於等到真相大白的這一天。

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