自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《宇宙啦啦隊》女團「W!nky」成軍！外籍黑馬奪冠「B2撈回第9人」

緯來原創《宇宙啦啦隊》左起艾莉兒、叩叩、魚肉、靚靚、海莉、Lydia、慢慢、妃妃、紀欣伶。（緯來電視網提供）緯來原創《宇宙啦啦隊》左起艾莉兒、叩叩、魚肉、靚靚、海莉、Lydia、慢慢、妃妃、紀欣伶。（緯來電視網提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕緯來原創選秀節目《宇宙啦啦隊》昨（30日）晚間迎來LIVE總決賽，18位女孩歷經10個月的魔鬼訓練與層層淘汰，在演唱會等級的升降舞台上展開終極對決。昨晚YouTube直播最高同時在線人數一舉突破兩萬人，在海量粉絲的見證下，最終9人成團名單正式揭曉，由外籍黑馬海莉勇奪冠軍，並與紀欣伶、靚靚、艾莉兒、叩叩、魚肉、Lydia、妃妃及慢慢組成全新女團「W!nky」正式出道。

緯來原創《宇宙啦啦隊》拿下第一名的海莉非常感動，直呼大家都是第一名。（緯來電視網提供）緯來原創《宇宙啦啦隊》拿下第一名的海莉非常感動，直呼大家都是第一名。（緯來電視網提供）

總決賽現場高潮迭起，當宣布由外籍參賽者海莉奪下第一名時，她下台受訪難掩激動，謙虛表示：「《宇宙啦啦隊》優秀的人太多，我覺得每個人都值得第一名！」她也開心透露，在團員的陪伴下連中文都進步神速。

幾家歡樂幾家愁，過去曾參加多檔選秀卻屢屢與出道擦身而過、被粉絲封為遺珠的Lydia，這次終於挺進成團名單，讓她感性直呼：「這一次終於做到了！」而靚靚、紀欣伶、妃妃、魚肉及叩叩也紛紛感謝粉絲一路的底氣相挺，承諾未來會以全新面貌站上舞台。

緯來原創《宇宙啦啦隊》第九名的慢慢也非常珍惜能夠出道的機會。（緯來電視網提供）緯來原創《宇宙啦啦隊》第九名的慢慢也非常珍惜能夠出道的機會。（緯來電視網提供）

除了前8名依觀眾投票與評審選出，最令人屏息的，莫過於由製作人B2指定出道的第9位神祕席次。最終名單揭曉為「慢慢」，讓台下粉絲驚呼連連。從小就抱有女團夢的慢慢在台上直接哭成淚人兒，忐忑坦言：「謝謝大家願意選擇我，我一定不會辜負大家的期待！」

緯來原創《宇宙啦啦隊》艾莉兒當天哭了8次，回想一路以來成團夢真的很不容易。（緯來電視網提供）緯來原創《宇宙啦啦隊》艾莉兒當天哭了8次，回想一路以來成團夢真的很不容易。（緯來電視網提供）

成團名單中另一大亮點，則是追逐女團夢超過十年的艾莉兒。上一次成團已是十多年前的她，在成團當刻驚喜收到前團長「宇宙」林思宇隔空祝福，讓她瞬間紅了眼眶。艾莉兒感性表示，以前在團體裡是年紀最小的師妹，如今熬了十年，在新女團「W!nky」裡變成了照顧人的大姐，她誓言會帶著宇宙的精神與溫暖，傳承給新一代的團員。

最終，這9位從近800位參賽者中脫穎而出的贏家，在舞台上含淚合唱全新出道單曲《盛夏花開的約定》，氣氛感人。節目製作人B2也感性表示，這群女孩最珍貴的就是正向與樂觀，未來《宇宙啦啦隊》雖然告一段落，但仍會持續推動相關活動，讓更多沒入選的女孩也有發光的機會。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中