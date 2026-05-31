《宇宙啦啦隊》女團「W!nky」成軍！外籍黑馬奪冠「B2撈回第9人」

緯來原創《宇宙啦啦隊》左起艾莉兒、叩叩、魚肉、靚靚、海莉、Lydia、慢慢、妃妃、紀欣伶。（緯來電視網提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕緯來原創選秀節目《宇宙啦啦隊》昨（30日）晚間迎來LIVE總決賽，18位女孩歷經10個月的魔鬼訓練與層層淘汰，在演唱會等級的升降舞台上展開終極對決。昨晚YouTube直播最高同時在線人數一舉突破兩萬人，在海量粉絲的見證下，最終9人成團名單正式揭曉，由外籍黑馬海莉勇奪冠軍，並與紀欣伶、靚靚、艾莉兒、叩叩、魚肉、Lydia、妃妃及慢慢組成全新女團「W!nky」正式出道。

緯來原創《宇宙啦啦隊》拿下第一名的海莉非常感動，直呼大家都是第一名。（緯來電視網提供）

總決賽現場高潮迭起，當宣布由外籍參賽者海莉奪下第一名時，她下台受訪難掩激動，謙虛表示：「《宇宙啦啦隊》優秀的人太多，我覺得每個人都值得第一名！」她也開心透露，在團員的陪伴下連中文都進步神速。

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幾家歡樂幾家愁，過去曾參加多檔選秀卻屢屢與出道擦身而過、被粉絲封為遺珠的Lydia，這次終於挺進成團名單，讓她感性直呼：「這一次終於做到了！」而靚靚、紀欣伶、妃妃、魚肉及叩叩也紛紛感謝粉絲一路的底氣相挺，承諾未來會以全新面貌站上舞台。

緯來原創《宇宙啦啦隊》第九名的慢慢也非常珍惜能夠出道的機會。（緯來電視網提供）

除了前8名依觀眾投票與評審選出，最令人屏息的，莫過於由製作人B2指定出道的第9位神祕席次。最終名單揭曉為「慢慢」，讓台下粉絲驚呼連連。從小就抱有女團夢的慢慢在台上直接哭成淚人兒，忐忑坦言：「謝謝大家願意選擇我，我一定不會辜負大家的期待！」

緯來原創《宇宙啦啦隊》艾莉兒當天哭了8次，回想一路以來成團夢真的很不容易。（緯來電視網提供）

成團名單中另一大亮點，則是追逐女團夢超過十年的艾莉兒。上一次成團已是十多年前的她，在成團當刻驚喜收到前團長「宇宙」林思宇隔空祝福，讓她瞬間紅了眼眶。艾莉兒感性表示，以前在團體裡是年紀最小的師妹，如今熬了十年，在新女團「W!nky」裡變成了照顧人的大姐，她誓言會帶著宇宙的精神與溫暖，傳承給新一代的團員。

最終，這9位從近800位參賽者中脫穎而出的贏家，在舞台上含淚合唱全新出道單曲《盛夏花開的約定》，氣氛感人。節目製作人B2也感性表示，這群女孩最珍貴的就是正向與樂觀，未來《宇宙啦啦隊》雖然告一段落，但仍會持續推動相關活動，讓更多沒入選的女孩也有發光的機會。

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