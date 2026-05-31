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娛樂 歐美

離婚後還是一家人！翹臀珍現身畢業典禮 同框小班兒子

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢女星「翹臀珍」珍妮佛蘿培茲去年2月和「小班」班艾佛列克離婚，但兩人之間的羈絆似乎沒有完全斷開。最近翹臀珍現身孩子艾瑪的高中畢業典禮，身邊除了家人外，竟還出現小班的兒子山繆（Samuel），引發外界關注這段「離婚後的特殊家族關係」。

翹臀珍（右三）出席女兒艾瑪的高中畢業典禮，外媒驚見小班的兒子山謬（左二）也在場。（達志影像）翹臀珍（右三）出席女兒艾瑪的高中畢業典禮，外媒驚見小班的兒子山謬（左二）也在場。（達志影像）

讓網友熱議的是，翹臀珍與前夫馬克安東尼的孩子艾瑪，近日被發現以「奧斯卡爾・穆尼茲（Oscar Muniz）」的新名字出現在大學錄取資訊中。雖然翹臀珍方面尚未對此做出說明，但消息曝光後，已迅速在社群平台掀起討論。

據悉，奧斯卡爾未來將進入莎拉勞倫斯學院（Sarah Lawrence College）就讀，主修戲劇與藝術相關領域，並將搬到紐約展開大學生涯。對於從小就在鎂光燈下長大的星二代而言，這也象徵人生邁入全新階段。

翹臀珍日前受訪時談到孩子畢業，更忍不住情緒潰堤表示：「光是想到就想哭。」一句話道盡母親心情。她也強調，無論孩子選擇什麼道路，最重要的是活出自己的人生。

耐人尋味的是，即使與小班婚姻畫下句點，翹臀珍似乎仍與對方家人保持良好關係。畢業典禮上同框的畫面，也讓不少粉絲感嘆：「分手了，家人感情卻還在。」

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