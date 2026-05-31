李多慧才捲北一女制服風暴！李雅英球場「椅子熱舞」也挨轟 兩派網友吵翻

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓籍啦啦隊女神李雅英近日一段球場中場表演影片在Threads瘋傳，她以椅子作為舞蹈道具，搭配貼身造型大展舞技，吸引大量網友關注。不過，李雅英這段影片曝光後也掀起兩派論戰，有人認為表演尺度不適合棒球場的親子觀賽環境，也有人反駁舞蹈內容並無不妥，討論持續延燒。

李雅英表演椅子舞意外掀起網友對球場表演尺度的正反論戰。（組合照，翻攝自Threads）

從網路流傳的影片可見，李雅英以黑色椅子作為表演道具，身穿膚色超短緊身裙、白色低胸襯衫搭配黑色背心，隨著音樂節奏圍繞椅子舞動，讓部分網友看完後質疑「這舞蹈真的是有適合在棒球場嗎？那邊有小孩欸」、「比較像酒吧，適合全家嗎？」、「這根本不是啦啦隊啊！」甚至有人認為職棒主辦方應重新思考表演內容安排。

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不過，另一派網友則紛紛為李雅英緩頰，認為舞者只是依照編排內容演出，真正決定表演形式的是主辦單位，不應將責任全數歸咎於演出者本人。此外，也有球迷指出椅子舞動作本來就是歌曲原版編舞的一部分，並非刻意加入的噱頭，認為相關表演並未超出合理範圍。雙方觀點持續交鋒，也讓李雅英再次成為社群平台熱議焦點。

值得一提的是，這波爭議發生前，同為南韓籍啦啦隊成員的李多慧才因在台北大巨蛋身穿北一女制服熱舞，引來校友、表演藝術家兼OISTAT國際劇場組織執行長魏琬容批評「我的文化不該被你拿來表演（my culture is not your costume）」。事後，李多慧曾出面說明，強調舞蹈設計僅是配合活動主題，無意冒犯任何學校文化，但相關討論至今仍持續發酵。

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